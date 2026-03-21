La probable formación de Boca vs. Instituto por el Torneo Apertura

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, quien ha sido cuestionado, haría un cambio en el once xeneize para enfrentar a Instituto de Córdoba, por la 12ª fecha, que se jugará este domingo a las 20 en La Bombonera.
El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, quien ha sido cuestionado, haría un cambio en el once xeneize para enfrentar a Instituto de Córdoba, por la 12ª fecha, que se jugará este domingo a las 20 en La Bombonera.
Tras las críticas que surgieron tras los empates con San Lorenzo y Unión, el DT de Boca, Claudio Úbeda haría un cambio con relación al partido ante el Tatengue debido a la lesión de Santiago Ascacíbar, que estará 21 días afuera de las canchas.
El español Ander Herrera ingresaría por el lesionado Ascacíbar.
Úbeda tiene la intención de sostener la estructura que considera que funcionó correctamente en algunos momentos, sobre todo en la victoria contra Lanús.
Marco Pellegrino, Nicolás Figal y Juan Barinaga buscan volver a jugar en la defensa de Boca, pero la duda es si Úbeda meterá mano en ese sector o respetará a quienes vienen ocupando la zaga. De todas maneras da la sensación que el DT mantendría a los cuatro que vienen jugando.
Boca formaría ante La Gloria con: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.
Además el club de la Ribera ha tenido días movilizantes debido a que se produjo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen que volverá a jugar tras tres años.