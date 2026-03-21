La probable formación de Boca vs. Instituto por el Torneo Apertura

Úbeda tiene la intención de sostener la estructura que considera que funcionó correctamente en algunos momentos, sobre todo en la victoria contra Lanús.

Marco Pellegrino, Nicolás Figal y Juan Barinaga buscan volver a jugar en la defensa de Boca, pero la duda es si Úbeda meterá mano en ese sector o respetará a quienes vienen ocupando la zaga. De todas maneras da la sensación que el DT mantendría a los cuatro que vienen jugando.

ander herrera, boca Ander Herrera reemplazaría al lesionado Ascacíbar.

La formación de Boca vs. Instituto, por el Torneo Apertura

Boca formaría ante La Gloria con: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

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Además el club de la Ribera ha tenido días movilizantes debido a que se produjo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen que volverá a jugar tras tres años.

El fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026