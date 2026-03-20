Cuándo juega Boca en la Copa Libertadores: días y horarios de los partidos del Xeneize

Boca volverá a disputar luego de tres años la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde se enfrentará con Barcelona de Ecuador, Cruzeiro de Brasil y Universidad Católica de Chile.
Boca volverá a disputar la Copa Libertadores, donde se enfrentará con Barcelona de Ecuador, Cruzeiro y Universidad Católica.
Boca volverá a disputar luego de tres años la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde se enfrentará con Barcelona de Ecuador, Cruzeiro de Brasil y Universidad Católica de Chile.
La de esa edición representará el regreso de Boca al este torneo luego de tres años, ya que en el 2024 disputó la Copa Sudamericana y en el 2025 cayó en la segunda fase frente a Alianza Lima de Perú.
El debut del xeneize, seguramente con Claudio Úbeda como DT, será el martes 7 de abril en Santiago de Chile ante la Universidad Católica y en La Bombonera el estreno será una semana más tarde (martes 14) ante Barcelona de Ecuador.
En sus últimas 10 participaciones, lo normal para Boca fue estar entre los protagonistas y sus mejores actuaciones en los últimos años se dieron en 2012, 2018 y 2023, ediciones en las que alcanzó la final y cayó con Corinthians de Brasil, River y Fluminense también de Brasil, respectivamente.
El “Xeneize” también alcanzó las semifinales en 2016, 2019 y 2020, cuando les ganó Independiente del Valle de Ecuador, River y Santos de Brasil.
En este periodo, la única eliminación de Boca en cuartos de final se dio en 2013, cuando cayó ante Newell´s en una interminable tanda de penales, mientras que sus verdugos en octavos de final fueron River en 2015, Atlético Mineiro de Brasil en 2021 y Corinthians también de Brasil en 2022.