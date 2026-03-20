Cuándo juega Boca en la Copa Libertadores: días y horarios de los partidos del Xeneize

El fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026

Martes 7 de abril, 21.30 - Universidad Católica vs. Boca

Martes 14 de abril, 21.00 - Boca vs. Barcelona

Martes 28 de abril, 21.30 - Cruzeiro vs. Boca

Martes 5 de mayo, 21.00 - Barcelona vs. Boca

Martes 19 de mayo, 21.30 - Boca vs. Cruzeiro

Jueves 28 de mayo, 21.30 - Boca vs. Universidad Católica

Riquelme, uno de los ídolos máximos de Boca, celebra la obtención de una de las copas Libertadores.

Lo que hay que saber de la Copa Libertadores

Sorteo de octavos de final: 3 de junio

Octavos: semana del 11 y del 18 de agosto.

Cuartos: semana del 8 y del 15 de septiembre.

Semifinales: semana del 13 y el 20 de octubre.

Final: 28 de noviembre en Montevideo

Boca vuelve a la Copa Libertadores

En sus últimas 10 participaciones, lo normal para Boca fue estar entre los protagonistas y sus mejores actuaciones en los últimos años se dieron en 2012, 2018 y 2023, ediciones en las que alcanzó la final y cayó con Corinthians de Brasil, River y Fluminense también de Brasil, respectivamente.

El “Xeneize” también alcanzó las semifinales en 2016, 2019 y 2020, cuando les ganó Independiente del Valle de Ecuador, River y Santos de Brasil.

En este periodo, la única eliminación de Boca en cuartos de final se dio en 2013, cuando cayó ante Newell´s en una interminable tanda de penales, mientras que sus verdugos en octavos de final fueron River en 2015, Atlético Mineiro de Brasil en 2021 y Corinthians también de Brasil en 2022.