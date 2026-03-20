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Cuándo juega Boca en la Copa Libertadores: días y horarios de los partidos del Xeneize

Boca volverá a disputar la Copa Libertadores, donde se enfrentará con Barcelona de Ecuador, Cruzeiro y Universidad Católica.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Merentiel, el goleador de Boca.

Merentiel, el goleador de Boca.

Boca volverá a disputar luego de tres años la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde se enfrentará con Barcelona de Ecuador, Cruzeiro de Brasil y Universidad Católica de Chile.

La de esa edición representará el regreso de Boca al este torneo luego de tres años, ya que en el 2024 disputó la Copa Sudamericana y en el 2025 cayó en la segunda fase frente a Alianza Lima de Perú.

Paredes Boca

El debut del xeneize, seguramente con Claudio Úbeda como DT, será el martes 7 de abril en Santiago de Chile ante la Universidad Católica y en La Bombonera el estreno será una semana más tarde (martes 14) ante Barcelona de Ecuador.

El fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026

  • Martes 7 de abril, 21.30 - Universidad Católica vs. Boca
  • Martes 14 de abril, 21.00 - Boca vs. Barcelona
  • Martes 28 de abril, 21.30 - Cruzeiro vs. Boca
  • Martes 5 de mayo, 21.00 - Barcelona vs. Boca
  • Martes 19 de mayo, 21.30 - Boca vs. Cruzeiro
  • Jueves 28 de mayo, 21.30 - Boca vs. Universidad Católica
Riquelme, uno de los ídolos máximos de Boca, celebra la obtención de una de las copas Libertadores.

Lo que hay que saber de la Copa Libertadores

  • Sorteo de octavos de final: 3 de junio
  • Octavos: semana del 11 y del 18 de agosto.
  • Cuartos: semana del 8 y del 15 de septiembre.
  • Semifinales: semana del 13 y el 20 de octubre.
  • Final: 28 de noviembre en Montevideo

Boca vuelve a la Copa Libertadores

En sus últimas 10 participaciones, lo normal para Boca fue estar entre los protagonistas y sus mejores actuaciones en los últimos años se dieron en 2012, 2018 y 2023, ediciones en las que alcanzó la final y cayó con Corinthians de Brasil, River y Fluminense también de Brasil, respectivamente.

El “Xeneize” también alcanzó las semifinales en 2016, 2019 y 2020, cuando les ganó Independiente del Valle de Ecuador, River y Santos de Brasil.

En este periodo, la única eliminación de Boca en cuartos de final se dio en 2013, cuando cayó ante Newell´s en una interminable tanda de penales, mientras que sus verdugos en octavos de final fueron River en 2015, Atlético Mineiro de Brasil en 2021 y Corinthians también de Brasil en 2022.

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