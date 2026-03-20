Juan Román Riquelme y una declaración que motiva a los hinchas de Boca para la Libertadores: "La ilusión..."

Luego el presidente de Boca valoró especialmente lo que significa para el club auriazul volver a disputar otra vez la Copa más importante del continente, ya que desde el 2023 que no juega en la fase de grupos. "Lo más importante es estar en el sorteo, jugar la Copa porque te da la posibilidad de soñar”, sostuvo en declaraciones posteriores al evento.

juan-roman-riquelme-ramon-diaz1 Juan Román Riquelme habló animadamente con Ramón Díaz en el sorteo de la Copa Libertadores.

De esta manera Riquelme dejó un mensaje de optimismo de cara a una Libertadores que Boca volverá a afrontar con la presión de su historia, ya que desde el 2007 que no gana el importante certamen sudamericano. En el 2023 jugó la final y cayó ante el Fluminese.

Embed

El equipo argentino compartirá zona con un histórico rival brasileño como Cruzeiro, un importante equipo chileno como Universidad Católica y otro adversario siempre competitivo como Barcelona de Ecuador.

Las fechas de Boca en la Libertadores