Juan Román Riquelme y una declaración que motiva a los hinchas de Boca para la Libertadores: "La ilusión..."

El titular de Boca, Juan Román Riquelme, hizo una declaración que motivó a los hinchas xeneizes este jueves tras el sorteo de la Copa Libertadores 2026. El integrará el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.
El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, motivó a los hinchas xeneizes este jueves tras el sorteo de la Copa Libertadores 2026
El titular de Boca, Juan Román Riquelme, hizo una declaración que motivó a los hinchas xeneizes este jueves tras el sorteo de la Copa Libertadores 2026. El integrará el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.
Tras la ceremonia realizada en Luque, Paraguay, el máximo dirigente boquense dijo: "La ilusión que tenemos es muy grande".
Y amplió su concepto en relación a la vuelta del Xeneize al máximo certamen continental: "Esperamos jugar los 13 partidos y llegar a la final".
Luego el presidente de Boca valoró especialmente lo que significa para el club auriazul volver a disputar otra vez la Copa más importante del continente, ya que desde el 2023 que no juega en la fase de grupos. "Lo más importante es estar en el sorteo, jugar la Copa porque te da la posibilidad de soñar”, sostuvo en declaraciones posteriores al evento.
De esta manera Riquelme dejó un mensaje de optimismo de cara a una Libertadores que Boca volverá a afrontar con la presión de su historia, ya que desde el 2007 que no gana el importante certamen sudamericano. En el 2023 jugó la final y cayó ante el Fluminese.
El equipo argentino compartirá zona con un histórico rival brasileño como Cruzeiro, un importante equipo chileno como Universidad Católica y otro adversario siempre competitivo como Barcelona de Ecuador.