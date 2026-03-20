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Juan Román Riquelme y una declaración que motiva a los hinchas de Boca para la Libertadores: "La ilusión..."

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, motivó a los hinchas xeneizes este jueves tras el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Juan Román Riquelme está motivado de cara al inicio de la Copa Libertadores.

Juan Román Riquelme está motivado de cara al inicio de la Copa Libertadores.

El titular de Boca, Juan Román Riquelme, hizo una declaración que motivó a los hinchas xeneizes este jueves tras el sorteo de la Copa Libertadores 2026. El integrará el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

Tras la ceremonia realizada en Luque, Paraguay, el máximo dirigente boquense dijo: "La ilusión que tenemos es muy grande".

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Juan Rom&aacute;n Riquelme saluda afectuosamente a Ram&oacute;n D&iacute;az.

Juan Román Riquelme saluda afectuosamente a Ramón Díaz.

Y amplió su concepto en relación a la vuelta del Xeneize al máximo certamen continental: "Esperamos jugar los 13 partidos y llegar a la final".

Luego el presidente de Boca valoró especialmente lo que significa para el club auriazul volver a disputar otra vez la Copa más importante del continente, ya que desde el 2023 que no juega en la fase de grupos. "Lo más importante es estar en el sorteo, jugar la Copa porque te da la posibilidad de soñar”, sostuvo en declaraciones posteriores al evento.

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Juan Rom&aacute;n Riquelme habl&oacute; animadamente con Ram&oacute;n D&iacute;az en el sorteo de la Copa Libertadores.

Juan Román Riquelme habló animadamente con Ramón Díaz en el sorteo de la Copa Libertadores.

De esta manera Riquelme dejó un mensaje de optimismo de cara a una Libertadores que Boca volverá a afrontar con la presión de su historia, ya que desde el 2007 que no gana el importante certamen sudamericano. En el 2023 jugó la final y cayó ante el Fluminese.

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El equipo argentino compartirá zona con un histórico rival brasileño como Cruzeiro, un importante equipo chileno como Universidad Católica y otro adversario siempre competitivo como Barcelona de Ecuador.

Las fechas de Boca en la Libertadores

  • 1ª fecha (7 al 9 de abril): Universidad Católica vs Boca
  • 2ª fecha (14 al 16 de abril): Boca vs Barcelona de Ecuador
  • 3ª fecha (28 al 30 de abril): Cruzeiro vs Boca
  • 4ª fecha (5 al 7 de mayo): Barcelona de Ecuador vs Boca
  • 5ª fecha (19 al 21 de mayo): Boca vs Cruzeiro
  • 6ª fecha (26 al 28 de mayo): Boca vs Universidad Católica

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