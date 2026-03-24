Netflix tiene la enigmática serie turca más exitosa del mundo

Ese es el marco distópico que envuelve a Cráneo Febril en Turquía.

En un mundo sacudido por una epidemia de locura que se propaga a través del lenguaje y el habla, un ex lingüista, Murat Siyavus, que ha estado en un escondite de larga duración, es la única persona misteriosamente no afectada por esta enfermedad.

Perseguido por la despiadada Institución Anti-Epidemia, Murat se ve obligado a abandonar la zona segura y huir entre las llamas y las ruinas de las misteriosas calles de Estambul.

Netflix: de qué trata la serie turca Cráneo Febril

La humanidad está en peligro por una enfermedad extraña que afecta al mundo entero. Este mal se transmite por las palabras, por el sonido que emiten las cuerdas vocales.

craneo

En primera instancia, este concepto ya rompe el estereotipo de enfermedad que se transmite por contacto o a través del aire.

Por otra parte, la enfermedad tampoco vuelve zombies a las personas o los transforma físicamente.

Netflix: reparto de la serie turca Cráneo Febril

Hulya Koseoglu

Uzay Gökhan Irmak

Güney Coska

Emre Yildizlar

Hazal Subasi

Arda Aranat

Gonca Vuslateri

Sebnem Hassanisoughi

Sevket Çoruh

Tráiler de la serie Cráneo Febril

Embed - Fiebre Cerebral Tráiler Español Subtitulado Netflix 2022

Dónde ver la serie Cráneo Febril, según la zona geográfica