Netflix sorprende a sus seguidores con la impactante y enigmática serie turca que te atrapará en sus fascinantes 8 capítulos, se trata de Cráneo Febril.
Netflix tiene la enigmática serie turca más exitosa del mundo
Netflix sorprende a sus seguidores con la impactante y enigmática serie turca que te atrapará en sus fascinantes 8 capítulos
Una historia corta, impactante y mezcla el drama, la intriga y la ciencia ficción. Se trata de Cráneo Febril. Una producción que ha logrado posicionarse entre las más vistas de la plataforma.
¿Qué pasaría si la próxima pandemia se transmitiera a través del habla, si la forma de contagio se produjera al escuchar “divagar” a otra persona y nos enfermara cuando nos lanza una serie de frases que carecen de sentido, dejándonos afuera de toda realidad y cordura, poniendo en jaque eso que pensamos nos distingue como seres humanos?
Ese es el marco distópico que envuelve a Cráneo Febril en Turquía.
En un mundo sacudido por una epidemia de locura que se propaga a través del lenguaje y el habla, un ex lingüista, Murat Siyavus, que ha estado en un escondite de larga duración, es la única persona misteriosamente no afectada por esta enfermedad.
Perseguido por la despiadada Institución Anti-Epidemia, Murat se ve obligado a abandonar la zona segura y huir entre las llamas y las ruinas de las misteriosas calles de Estambul.
Netflix: de qué trata la serie turca Cráneo Febril
La humanidad está en peligro por una enfermedad extraña que afecta al mundo entero. Este mal se transmite por las palabras, por el sonido que emiten las cuerdas vocales.
En primera instancia, este concepto ya rompe el estereotipo de enfermedad que se transmite por contacto o a través del aire.
Por otra parte, la enfermedad tampoco vuelve zombies a las personas o los transforma físicamente.
Netflix: reparto de la serie turca Cráneo Febril
- Hulya Koseoglu
- Uzay Gökhan Irmak
- Güney Coska
- Emre Yildizlar
- Hazal Subasi
- Arda Aranat
- Gonca Vuslateri
- Sebnem Hassanisoughi
- Sevket Çoruh
Tráiler de la serie Cráneo Febril
Dónde ver la serie Cráneo Febril, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Cráneo Febril está disponible en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Cráneo Febril está disponible en Netflix.
- España: la serie Cráneo Febril está disponible en Netflix.