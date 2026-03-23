Netflix y José Coronado son un éxito con la película española más impresionante del mundo

José Coronado protagoniza este drama lleno de suspenso cuya trama está dirigida a contar la historia de una familia en apariencia común y corriente pero que depara una trama llena de giros incómodos.

Netflix: de qué trata la película Tu hijo

La vida del cirujano Jaime Jiménez (José Coronado) se desmorona cuando su hijo de 17 años, Marcos (Pol Monen), es agredido tras salir de una discoteca y queda en estado vegetativo.

hijo

Ante la impasibilidad de la justicia, el médico inicia su propia investigación y descubre que cuatro personas fueron las responsables. También se entera de que existe una grabación que puede aclararlo todo.

¿Por qué su hijo? ¿Quiénes son los culpables del violento suceso? ¿Por qué la policía no los atrapa? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para vengar a Marcos? son las preguntas que Jamie se hace a lo largo de la película.

Netflix: reparto de la película Tu hijo

José Coronado

Ester Expósito

Ana Wagener

Asia Ortega

Pol Monen

Marco H. Medina

Gonzalo Hermoso

Sergio Castellanos

Tráiler de la película Tu hijo

Embed - Tu hijo - Trailer (HD)

Dónde ver la película Tu hijo, según la zona geográfica