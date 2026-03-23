Netflix tiene la superlativa película española con José Coronado que continúa siendo la más elegida y la más vista del mundo, se trata de Tu hijo.
Netflix y José Coronado son un éxito con la película española más impresionante del mundo
Netflix tiene la superlativa película española con José Coronado que continúa siendo la más elegida y la más vista del mundo
“¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por tu hijo?” es la pregunta que nos lanza el eslogan de Tu Hijo pero realmente ésa no es la pregunta que nos hace la nueva película de Miguel Ángel Vivas.
Tu hijo de Miguel Ángel Vivas es una película desagradable. Genera incomodidad desde la primera media hora y esto en lugar de ser un punto en su contra termina siendo un punto a su favor.
José Coronado protagoniza este drama lleno de suspenso cuya trama está dirigida a contar la historia de una familia en apariencia común y corriente pero que depara una trama llena de giros incómodos.
Netflix: de qué trata la película Tu hijo
La vida del cirujano Jaime Jiménez (José Coronado) se desmorona cuando su hijo de 17 años, Marcos (Pol Monen), es agredido tras salir de una discoteca y queda en estado vegetativo.
Ante la impasibilidad de la justicia, el médico inicia su propia investigación y descubre que cuatro personas fueron las responsables. También se entera de que existe una grabación que puede aclararlo todo.
¿Por qué su hijo? ¿Quiénes son los culpables del violento suceso? ¿Por qué la policía no los atrapa? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para vengar a Marcos? son las preguntas que Jamie se hace a lo largo de la película.
Netflix: reparto de la película Tu hijo
- José Coronado
- Ester Expósito
- Ana Wagener
- Asia Ortega
- Pol Monen
- Marco H. Medina
- Gonzalo Hermoso
- Sergio Castellanos
Tráiler de la película Tu hijo
Dónde ver la película Tu hijo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Tu hijo está disponible en Netflix.
- Estados Unidos: la película Tu hijo está disponible en Netflix.
- España: la película Tu hijo está disponible en Netflix.