El catálogo de series y películas de Netflix suma una producción argentina que ya es furor: El tiempo de las moscas, que combina drama, comedia y un tono sarcástico y agridulce. Estrenada el 1 de enero de 2026 y con solo 6 capítulos, se posicionó rápidamente como N.º 1 en el ranking de series y películas más vistas.
Netflix arrasa con una serie argentina de 6 capítulos que lidera el ranking con su trama de drama y suspenso
La serie argentina que llegó al catálogo de series y películas de Netflix con 6 capítulos, humor agridulce, crimen y amistad tras la salida de la cárcel
Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, la serie de Netflix sigue la historia de dos mujeres que se conocieron en la cárcel y, tras recuperar la libertad, deciden continuar juntas. Dentro del universo de series y películas, esta propuesta se destaca por mezclar crimen, humor, suspenso y una mirada profunda sobre la amistad y las segundas oportunidades.
Protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, junto a Valeria Lois, esta serie de Netflix fue dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, con guion de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich. La crítica especializada en series y películas destacó su sensibilidad y estilo: Diego Batlle señaló que “seduce desde el humor y construye un relato de creciente interés con espíritu de cine de aventuras”.
Netflix: de qué trata la serie El tiempo de las moscas
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El tiempo de las moscas versa: “Recién salidas de prisión y sin opciones, dos mujeres manejan un negocio de fumigación, hasta que una clienta turbia las arrastra de vuelta a la vida que lucharon por dejar”.
Dos ex presidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida.
Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.
Reparto de El tiempo de las moscas, serie de Netflix
- Carla Peterson (Inés)
- Nancy Dupláa (La Manca)
- Valeria Lois
- Julia Dorto
- Osky Guzmán
- Jimena Anganuzzi
- Diego Velázquez
- Carlos Belloso
- Ana Castro
Dónde ver la serie El tiempo de las moscas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El tiempo de las moscas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El tiempo de las moscas se puede ver en Netflix.
- España: la serie El tiempo de las moscas se puede ver en Netflix.