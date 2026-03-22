Netflix arrasa con una serie argentina de 6 capítulos que lidera el ranking con su trama de drama y suspenso

Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, la serie de Netflix sigue la historia de dos mujeres que se conocieron en la cárcel y, tras recuperar la libertad, deciden continuar juntas. Dentro del universo de series y películas, esta propuesta se destaca por mezclar crimen, humor, suspenso y una mirada profunda sobre la amistad y las segundas oportunidades.

Protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, junto a Valeria Lois, esta serie de Netflix fue dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, con guion de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich. La crítica especializada en series y películas destacó su sensibilidad y estilo: Diego Batlle señaló que “seduce desde el humor y construye un relato de creciente interés con espíritu de cine de aventuras”.