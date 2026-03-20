Cillian Murphy regresa a la pantalla de Netflix como Tommy Shelby en "El hombre inmortal", la película que funciona como el broche de oro para el clan de Birmingham. Bajo la consigna "Ponte la gorra", el gigante de la N roja lanzó este 20 de marzo este drama de 1 hora y 54 minutos dirigido por Tom Harper. La cinta no busca ser un cierre épico convencional, sino una despedida emotiva y necesaria para una historia que nació hace 13 años y que hoy se consolida entre las mejores ofertas de series y películas.
Cillian Murphy regresa a Netflix con la película más esperada de 2026 y ya arrasa a nivel mundial
Netflix dice "Ponte la gorra" porque regresa Cillian Murphy en uno de los papeles más queridos del catálogo de series y películas de la plataforma
La crítica especializada ha recibido con entusiasmo este regreso a Gran Bretaña. Diego Lerer, de Micropsia, define el film como una entrega "emotiva, fuerte y quizás hasta dolorosa", dejando una puerta abierta a un posible reencuentro futuro. Por su parte, Peter Bradshaw de The Guardian destaca que el protagonista vuelve para un "enfrentamiento sangriento y turbio" en un drama rotundamente seguro de sí mismo, manteniendo la esencia oscura que caracteriza a la saga.
La interpretación de Cillian Murphy sigue siendo el motor principal de la trama. Según Greer Riddell de Collider, el oscarizado actor despliega un carisma que atrapa hasta el final. Esta nueva oferta de Netflix logra equilibrar la nostalgia de los fanáticos con una narrativa cruda, posicionándose rápidamente como el título imprescindible del fin de semana para quienes buscan calidad cinematográfica.
Peaky Blinders: El hombre inmortal invita a los espectadores a sumergirse por última vez en el universo creado por Steven Knight, donde la tensión y el legado familiar son los protagonistas. Si sos fanático de las historias intensas y de las grandes actuaciones de Cillian Murphy, esta producción es el plan obligatorio para maratonear en Netflix.
Netflix: tráiler de la película Peaky Blinders: El hombre inmortal
Netflix: de qué trata Peaky Blinders: El hombre inmortal
Esta película de la serie Peaky Blinders desarrolla su trama durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Tommy Shelby regresa a un Birmingham bombardeado y se ve envuelto en misiones secretas de guerra, enfrentándose a nuevas amenazas mientras lidia con su pasado y con los crecientes riesgos para el país.
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Peaky Blinders: El hombre inmortal versa: "Cuando su hijo se ve envuelto en una conspiración nazi, Tommy Shelby (Cillian Murphy) debe salir de su autoexilio y regresar a Birmingham para salvar a su familia y su país".
Reparto de Peaky Blinders: El hombre inmortal
- Cillian Murphy como Thomas 'Tommy' Shelby
- Tim Roth como Beckett
- Rebecca Ferguson como Kaulo/Zelda
- Barry Keoghan como Duke Shelby
- Sophie Rundle como Ada Shelby
- Stephen Graham como Hayden Stagg
- Ned Dennehy como Charlie Strong
- Packy Lee como Johnny Dogs
- Ian Peck como Curly
- Jay Lycurgo como Elijah
- Kasper Hilton-Hille como Karl Thorne
- Ruby Ashbourne Serkis como Agnes Shelby
Dónde ver la película Peaky Blinders: El hombre inmortal
- Latinoamérica: la película Peaky Blinders: El hombre inmortal se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Peaky Blinders: El hombre inmortal se puede ver en Netflix.
- España: la película Peaky Blinders: El hombre inmortal se puede ver en Netflix.