Cillian Murphy regresa a Netflix con la película más esperada de 2026 y ya arrasa a nivel mundial

Peaky Blinders: El hombre inmortal invita a los espectadores a sumergirse por última vez en el universo creado por Steven Knight, donde la tensión y el legado familiar son los protagonistas. Si sos fanático de las historias intensas y de las grandes actuaciones de Cillian Murphy, esta producción es el plan obligatorio para maratonear en Netflix.

Netflix: tráiler de la película Peaky Blinders: El hombre inmortal

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Netflix: de qué trata Peaky Blinders: El hombre inmortal

Esta película de la serie Peaky Blinders desarrolla su trama durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Tommy Shelby regresa a un Birmingham bombardeado y se ve envuelto en misiones secretas de guerra, enfrentándose a nuevas amenazas mientras lidia con su pasado y con los crecientes riesgos para el país.

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Peaky Blinders: El hombre inmortal versa: "Cuando su hijo se ve envuelto en una conspiración nazi, Tommy Shelby (Cillian Murphy) debe salir de su autoexilio y regresar a Birmingham para salvar a su familia y su país".

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Reparto de Peaky Blinders: El hombre inmortal

Cillian Murphy como Thomas 'Tommy' Shelby

como Thomas 'Tommy' Shelby Tim Roth como Beckett

Rebecca Ferguson como Kaulo/Zelda

Barry Keoghan como Duke Shelby

Sophie Rundle como Ada Shelby

Stephen Graham como Hayden Stagg

Ned Dennehy como Charlie Strong

Packy Lee como Johnny Dogs

Ian Peck como Curly

Jay Lycurgo como Elijah

Kasper Hilton-Hille como Karl Thorne

Ruby Ashbourne Serkis como Agnes Shelby

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Dónde ver la película Peaky Blinders: El hombre inmortal