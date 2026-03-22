Netflix: la película con Jessica Alba y Hayden Christensen que no se baja del ranking

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Jessica Alba: más que una cara bonita

Para Jessica Alba, este papel fue crucial. En 2007, la actriz intentaba despegarse de su imagen de “heroína de acción” o “chica de comedia romántica”. En esta película de Netflix, su personaje transita una dualidad interesante que le permite mostrar matices de suspenso y drama que sorprendieron a la crítica de la época.

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Mito o realidad médica

Uno de los grandes aciertos de la promoción del film fue jugar con la estadística. La película abre con una placa que asegura que cada año miles de personas experimentan esta condición. Aunque la ciencia médica aclara que la percepción intraoperatoria con dolor es extremadamente rara (gracias a los modernos monitores de actividad cerebral), el film logró sembrar la duda en toda una generación de espectadores.

Por qué verla hoy en Netflix

El ritmo: con apenas 84 minutos, es una película que no pierde el tiempo.

con apenas 84 minutos, es una película que no pierde el tiempo. El giro de guion: lo que empieza como un drama médico se transforma en un thriller conspirativo de primer nivel.

lo que empieza como un drama médico se transforma en un thriller conspirativo de primer nivel. La tensión: logra transmitir una claustrofobia única, no por el espacio, sino por el propio cuerpo atrapado.

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A 18 años de su llegada a los cines, Bajo anestesia sigue siendo esa película que uno evita ver la noche anterior a una cirugía, pero que no puede dejar de recomendar por su capacidad de mantenernos al borde del asiento.

Dato curioso: para prepararse, Hayden Christensen pasó tiempo observando cirugías reales de corazón, algo que, según confesó en su momento, fue mucho más impactante que cualquier efecto especial de la película.