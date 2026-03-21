Las series y películas que ofrece Netflix, son los motivos que explican por qué tiene tanta cantidad de suscriptores. Una serie no para de sumar reproducciones a pesar de no ser nueva en la plataforma, y es que en un mix de capítulos cortos y una historia basada en hechos reales llena de suspenso, no le han dado más opciones a la gente que darle play: Vigilante.
Netflix: la serie de 7 capítulos que te atrapará con su historia basada en hechos reales
La serie se ha convertido en un ícono de Netflix, apareciendo como una de las opciones más recomendadas del género
Las ofertas de suspenso más destacadas de Netflix generalmente provienen desde Europa, pero llegaron producciones estadounidenses que dieron que hablar. Esta serie es uno de estos ejemplos, convirtiendose en una de las principales recomendaciones a pesar del paso del tiempo.
El dato más aterrador es que la serie se inspira en una historia basada en hechos reales, en la familia Broaddus, quienes en 2014 compraron la casa de sus sueños en Nueva Jersey y empezaron a recibir cartas anónimas. La oferta se convirtió en la más vista de Netflix apenas se estrenó.
Con tan solo 7 capítulos, la serie logró convertirse en un éxito total dentro de las opciones de suspenso en el catálogo de series y películas de Netflix. A pesar de que no es ninguna opciones que lleva poco tiempo, la oferta sigue siendo de las principales opciones, por lo atrapante de su historia y las figuras que participan.
Esta serie fue incorporada a Netflix en el 2022, y desde entonces logró convertirse en una de las series y películas de suspenso más elegidas de la plataforma.
Netflix: de qué va la serie Vigilante
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie de tan solo siete capítulos y basada en hechos reales, Vigilante centra su historia en: “Cartas inquietantes. Vecinos extraños. Amenazas siniestras. Una familia se muda a la casa de sus sueños, pero pronto descubre que ha heredado una pesadilla".
Esta serie está basada en hechos reales, y es uno de los puntos que más les llamó la atención a los suscriptores de Netflix.
Reparto de Vigilante, serie de Netflix
- Naomi Watts como Nora Miller Brannock
- Bobby Cannavale como Dean Brannock
- Mia Farrow como Pearl Winslow
- Terry Kinney como Jasper Winslow
- Henry Hunter Hall como Dakota
- Isabel Gravitt como Eleanor "Ellie" Brannock
- Noma Dumezweni como Theodora Birch
- Joe Mantello como William "Bill" Webster / John Graff
- Richard Kind como Mitch
- Luke David Blumm como Carter Brannock
Dónde ver la serie Vigilante, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Vigilante se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: The Watcher se puede ver en Netflix.
- España: Vigilante se puede ver en Netflix.