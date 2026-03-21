Netflix: la serie de 7 capítulos que te atrapará con su historia basada en hechos reales

Con tan solo 7 capítulos, la serie logró convertirse en un éxito total dentro de las opciones de suspenso en el catálogo de series y películas de Netflix. A pesar de que no es ninguna opciones que lleva poco tiempo, la oferta sigue siendo de las principales opciones, por lo atrapante de su historia y las figuras que participan.

Esta serie fue incorporada a Netflix en el 2022, y desde entonces logró convertirse en una de las series y películas de suspenso más elegidas de la plataforma.

Embed - EL VIGILANTE (Trailer español)

Netflix: de qué va la serie Vigilante

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie de tan solo siete capítulos y basada en hechos reales, Vigilante centra su historia en: “Cartas inquietantes. Vecinos extraños. Amenazas siniestras. Una familia se muda a la casa de sus sueños, pero pronto descubre que ha heredado una pesadilla".

Esta serie está basada en hechos reales, y es uno de los puntos que más les llamó la atención a los suscriptores de Netflix.

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Reparto de Vigilante, serie de Netflix

Naomi Watts como Nora Miller Brannock

Bobby Cannavale como Dean Brannock

Mia Farrow como Pearl Winslow

Terry Kinney como Jasper Winslow

Henry Hunter Hall como Dakota

Isabel Gravitt como Eleanor "Ellie" Brannock

Noma Dumezweni como Theodora Birch

Joe Mantello como William "Bill" Webster / John Graff

Richard Kind como Mitch

Luke David Blumm como Carter Brannock

Dónde ver la serie Vigilante, según la zona geográfica