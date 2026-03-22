Netflix sorprende y arrasa con la original y exitosa serie egipcia que te llenará de esperanza y te emocionará, se trata de En busca de Ola.
Netflix tiene la sorprendente serie egipcia que te llenará de esperanza
Netflix sorprende y arrasa con la original y exitosa serie egipcia que te llenará de esperanza y te emocionará
La serie egipcia En busca de Ola parte como una historia de sanación y segundas oportunidades, pero, dentro de su speech, también está el derrocamiento de estereotipos.
A lo largo de esta aventura de autodescubrimiento, segundas oportunidades y ruptura de estereotipos, Ola nos lleva de la mano, junto con momentos cómicos, a conocer lo que realmente vive cualquier mujer divorciada con dos hijos.
Y, fuera de buscar representar a la zona fuera de sus conflictos e imágenes erróneas, la serie, y en palabras de su propia creadora, busca más que nada empatizar y reflejarse en cualquier mujer que viva esta situación, sea cual sea su zona geográfica.
Eso sí, recordando que la reinvención, sea cual sea, empieza por uno mismo.
Netflix: de qué trata la serie En busca de Ola
Este es el viaje de una mujer llamada Ola Abdel Sabour, quien vivirá cosas que la llevarán al autodescubrimiento. Enfrentará episodios y situaciones que la pondrán a prueba, pero que la volverán una mujer más madura, determinada y con una visión más completa sobre la vida.
Se trata de un relato que busca alentar al espectador a reflexionar sobre lo verdaderamente importante y no dejarse abatir por los problemas.
Esto es lo que dice la sinopsis oficial de Netflix cuenta que: “Cuando su vida da un giro radical, Ola emprende un viaje de autodescubrimiento mientras enfrenta los desafíos de criar a dos hijos y llegar a fin de mes”.
Netflix: reparto de la serie En busca de Ola
- Hend Sabry
- Sawsan Badr
- Hany Adel
- Nada Moussa
- Mahmoud El-Leithy
- Latifa Fahmy
- Dalia Shawky
- Aisel Ramzy
Tráiler de la serie En busca de Ola
Dónde ver la serie En busca de Ola, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie En busca de Ola está disponible en Netflix.
- Estados Unidos: la serie En busca de Ola está disponible en Netflix.
- España: la serie En busca de Ola está disponible en Netflix.