Netflix tiene la sorprendente serie egipcia que te llenará de esperanza

Y, fuera de buscar representar a la zona fuera de sus conflictos e imágenes erróneas, la serie, y en palabras de su propia creadora, busca más que nada empatizar y reflejarse en cualquier mujer que viva esta situación, sea cual sea su zona geográfica.

Eso sí, recordando que la reinvención, sea cual sea, empieza por uno mismo.

Netflix: de qué trata la serie En busca de Ola

Este es el viaje de una mujer llamada Ola Abdel Sabour, quien vivirá cosas que la llevarán al autodescubrimiento. Enfrentará episodios y situaciones que la pondrán a prueba, pero que la volverán una mujer más madura, determinada y con una visión más completa sobre la vida.

ola

Se trata de un relato que busca alentar al espectador a reflexionar sobre lo verdaderamente importante y no dejarse abatir por los problemas.

Esto es lo que dice la sinopsis oficial de Netflix cuenta que: “Cuando su vida da un giro radical, Ola emprende un viaje de autodescubrimiento mientras enfrenta los desafíos de criar a dos hijos y llegar a fin de mes”.

Netflix: reparto de la serie En busca de Ola

Hend Sabry

Sawsan Badr

Hany Adel

Nada Moussa

Mahmoud El-Leithy

Latifa Fahmy

Dalia Shawky

Aisel Ramzy

Tráiler de la serie En busca de Ola

Embed - En Busca de Ola | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

Dónde ver la serie En busca de Ola, según la zona geográfica