Netflix ha creado un catálogo de series y películas, conformado por opciones para todos los gustos. Una película ha logrado posicionarse como una de las más exitosas de los últimos 10 años, y es que es considerada una joya cinematográfica no solo por la cantidad de reproducciones y su historia, sino también por haber ganado 4 Premios Oscar: Parásitos.
Es coreana, arrasó en Netflix y ganó 4 Premios Oscar
La película es una de las ofertas más recomendadas y con mejor crítica de todo Netflix, estando en un grupo selecto de historias
Corea nos adelantó hace algunos años atrás lo que es capaz de hacer, y es que cuenta con series y películas que hoy la rompen en Netflix, siendo una de las producciones más buscadas en la plataforma. Una película se estrenó hace 7 años y causó un verdadero desastre a nivel mundial, arrasando con las visitas, mostrando las realidades sociales del país y de cómo la gente puede convertirse en un parásito.
A pesar de ser una película con subtítulos y de nicho, recaudó más de 260 millones de dólares en todo el mundo, mezclando lo que fue su presentación en el cine y en las distintas plataformas de streaming. En total, se trata de una oferta que supera las 2 horas de duración, y mezcla la comedia con ironía y drama, volviéndola una oferta muy particular y atractiva.
Hizo historia en 2020 al convertirse en la primera película de habla no inglesa en ganar el Premio Oscar a Mejor Película. En total se llevó cuatro estatuillas, incluyendo Mejor Director, Mejor Guion Original y Mejor Película Internacional. En Netflix se destaca como una de las pocas ofertas ganadoras de este prestigioso galardón.
Esta película estrenada en el 2019 y fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix para convertirse en una de las mejores producciones coreanas de la historia.
De qué trata Parásito, la película de Netflix
De acuerdo a lo que de detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta verdadera obra de arte cinematográfico, Parasite centra su historia en: "Uno a uno, los astutos miembros de una familia sin recursos comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja".
El éxito de la película se dio en los cines, pero arrasó en las plataformas de streaming como Netflix, coronando con varios Premios Oscar.
Reparto de Parásito, película de Netflix
- Song Kang-ho como Ki-taek
- Lee Sun-kyun como Sr. Park
- Cho Yeo-jeong como Choe Yeon-kyo
- Choi Woo-shik como Ki-woo
- Park So-dam como Ki-jung
- Lee Jung-eun como Moon-gwang
- Jang Hye-jin como Chung-soo
- Park Myung-hoon como Oh Geun-sae
- Jung Ji-so como Da-hye
- Jung Hyun-joon como Da-song
Dónde ver la película Parásito, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Parásito se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Parasite se puede ver en Netflix.
- España: la película Parásito se puede ver en Netflix.