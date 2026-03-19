Es coreana, arrasó en Netflix y ganó 4 Premios Oscar

Hizo historia en 2020 al convertirse en la primera película de habla no inglesa en ganar el Premio Oscar a Mejor Película. En total se llevó cuatro estatuillas, incluyendo Mejor Director, Mejor Guion Original y Mejor Película Internacional. En Netflix se destaca como una de las pocas ofertas ganadoras de este prestigioso galardón.

Esta película estrenada en el 2019 y fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix para convertirse en una de las mejores producciones coreanas de la historia.

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De qué trata Parásito, la película de Netflix

De acuerdo a lo que de detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta verdadera obra de arte cinematográfico, Parasite centra su historia en: "Uno a uno, los astutos miembros de una familia sin recursos comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja".

El éxito de la película se dio en los cines, pero arrasó en las plataformas de streaming como Netflix, coronando con varios Premios Oscar.

parasite 2

Reparto de Parásito, película de Netflix

Song Kang-ho como Ki-taek

Lee Sun-kyun como Sr. Park

Cho Yeo-jeong como Choe Yeon-kyo

Choi Woo-shik como Ki-woo

Park So-dam como Ki-jung

Lee Jung-eun como Moon-gwang

Jang Hye-jin como Chung-soo

Park Myung-hoon como Oh Geun-sae

Jung Ji-so como Da-hye

Jung Hyun-joon como Da-song

Dónde ver la película Parásito, según la zona geográfica