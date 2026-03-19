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Es coreana, arrasó en Netflix y ganó 4 Premios Oscar

La película es una de las ofertas más recomendadas y con mejor crítica de todo Netflix, estando en un grupo selecto de historias

Facundo Mezzabotta
Por Facundo Mezzabotta [email protected]
Es coreana, arrasó en Netflix y ganó 4 Premios Oscar

Es coreana, arrasó en Netflix y ganó 4 Premios Oscar

Netflix ha creado un catálogo de series y películas, conformado por opciones para todos los gustos. Una película ha logrado posicionarse como una de las más exitosas de los últimos 10 años, y es que es considerada una joya cinematográfica no solo por la cantidad de reproducciones y su historia, sino también por haber ganado 4 Premios Oscar: Parásitos.

Corea nos adelantó hace algunos años atrás lo que es capaz de hacer, y es que cuenta con series y películas que hoy la rompen en Netflix, siendo una de las producciones más buscadas en la plataforma. Una película se estrenó hace 7 años y causó un verdadero desastre a nivel mundial, arrasando con las visitas, mostrando las realidades sociales del país y de cómo la gente puede convertirse en un parásito.

parasite 3

A pesar de ser una película con subtítulos y de nicho, recaudó más de 260 millones de dólares en todo el mundo, mezclando lo que fue su presentación en el cine y en las distintas plataformas de streaming. En total, se trata de una oferta que supera las 2 horas de duración, y mezcla la comedia con ironía y drama, volviéndola una oferta muy particular y atractiva.

Hizo historia en 2020 al convertirse en la primera película de habla no inglesa en ganar el Premio Oscar a Mejor Película. En total se llevó cuatro estatuillas, incluyendo Mejor Director, Mejor Guion Original y Mejor Película Internacional. En Netflix se destaca como una de las pocas ofertas ganadoras de este prestigioso galardón.

Esta película estrenada en el 2019 y fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix para convertirse en una de las mejores producciones coreanas de la historia.

Embed - Parásitos - Trailer español (HD)

De qué trata Parásito, la película de Netflix

De acuerdo a lo que de detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta verdadera obra de arte cinematográfico, Parasite centra su historia en: "Uno a uno, los astutos miembros de una familia sin recursos comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja".

El éxito de la película se dio en los cines, pero arrasó en las plataformas de streaming como Netflix, coronando con varios Premios Oscar.

parasite 2

Reparto de Parásito, película de Netflix

  • Song Kang-ho como Ki-taek
  • Lee Sun-kyun como Sr. Park
  • Cho Yeo-jeong como Choe Yeon-kyo
  • Choi Woo-shik como Ki-woo
  • Park So-dam como Ki-jung
  • Lee Jung-eun como Moon-gwang
  • Jang Hye-jin como Chung-soo
  • Park Myung-hoon como Oh Geun-sae
  • Jung Ji-so como Da-hye
  • Jung Hyun-joon como Da-song

Dónde ver la película Parásito, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Parásito se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Parasite se puede ver en Netflix.
  • España: la película Parásito se puede ver en Netflix.

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