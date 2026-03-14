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Tiene 8 capítulos, es australiana y sólo se puede ver en Netflix

Netflix cuenta con una oferta exclusiva que ha logrado ser de las más atrapantes de los últimos 10 años

Facundo Mezzabotta
Por Facundo Mezzabotta [email protected]
Tiene 8 capítulos, es australiana y sólo se puede ver en Netflix

Tiene 8 capítulos, es australiana y sólo se puede ver en Netflix

El catálogo de series y películas de Netflix ha logrado cautivar a los suscriptores de la plataforma, con opciones para todos los gustos. Una serie solo está disponible en la N roja, y lo hace de la mano de un relato que apenas tiene 8 capítulos, con una historia de suspenso sin precedentes: Tidelands.

Una de las producciones sorpresas, que suele tener un gran nivel de fanatismo entre los suscriptores, son las australianas, que traen historias top de Netflix, especialmente del género dramático y de suspenso. La serie fue un enorme acierto, y es que ni el paso de los años logra quitarle vigencia, siendo una de las más reproducciones.

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Esta serie ha sido calificada por la crítica como una mezcla de drama y suspenso de primerísimo nivel. No es una apuesta nueva, pero su calidad es tan alta que se ha mantenido vigente en el ranking de Netflix durante más de 5 años. Las excelentes valoraciones de los usuarios la respaldan como una de las mejores cartas del gigante del streaming.

Lo mejor de esta oferta es su formato: es sumamente corta e intensa. Con tan solo 8 capítulos, es el plan perfecto para hacer una maratón épica. Si estás buscando una historia que no dé vueltas y que resuelva el misterio de una forma top, esta es la producción australiana que promete no darte respiro ni un solo momento.

Netflix decidió incorporar a esta serie a mediados del 2018, y desde entonces arrasó en el catálogo como una de las historias australianas más atrapantes de los últimos 10 años.

Embed - Tidelands: Temporada 1 | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Tidelands

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie australiana exclusiva, con 8 capítulos, Tidelands centra su historia en: "El regreso de la exconvicta Cal McTeer a Orphelin destapa una larga y silenciosa historia de conspiración en torno a drogas, asesinatos y sirenas".

Los suscriptores han valorado que esta serie no solo tenga pocos capítulos, sino que también sea una oferta exclusiva de Netflix, a la hora de elegirla.

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Reparto de Tidelands, serie de Netflix

  • Elsa Pataky
  • Charlotte Best
  • Marco Pigossi
  • Aaron Jakubenko
  • Mattias Inwood
  • Dalip Sondhi
  • Alex Dimitriades
  • Richard Davies
  • Caroline Brazier

Dónde ver la serie Tidelands, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Tidelands se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Tidelands se puede ver en Netflix.
  • España: la serie La tierra de las mareas se puede ver en Netflix.

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