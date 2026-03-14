Tiene 8 capítulos, es australiana y sólo se puede ver en Netflix

Lo mejor de esta oferta es su formato: es sumamente corta e intensa. Con tan solo 8 capítulos, es el plan perfecto para hacer una maratón épica. Si estás buscando una historia que no dé vueltas y que resuelva el misterio de una forma top, esta es la producción australiana que promete no darte respiro ni un solo momento.

Netflix decidió incorporar a esta serie a mediados del 2018, y desde entonces arrasó en el catálogo como una de las historias australianas más atrapantes de los últimos 10 años.

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Netflix: de qué trata la serie Tidelands

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie australiana exclusiva, con 8 capítulos, Tidelands centra su historia en: "El regreso de la exconvicta Cal McTeer a Orphelin destapa una larga y silenciosa historia de conspiración en torno a drogas, asesinatos y sirenas".

Los suscriptores han valorado que esta serie no solo tenga pocos capítulos, sino que también sea una oferta exclusiva de Netflix, a la hora de elegirla.

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Reparto de Tidelands, serie de Netflix

Elsa Pataky

Charlotte Best

Marco Pigossi

Aaron Jakubenko

Mattias Inwood

Dalip Sondhi

Alex Dimitriades

Richard Davies

Caroline Brazier

Dónde ver la serie Tidelands, según la zona geográfica