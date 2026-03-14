El catálogo de series y películas de Netflix ha logrado cautivar a los suscriptores de la plataforma, con opciones para todos los gustos. Una serie solo está disponible en la N roja, y lo hace de la mano de un relato que apenas tiene 8 capítulos, con una historia de suspenso sin precedentes: Tidelands.
Tiene 8 capítulos, es australiana y sólo se puede ver en Netflix
Netflix cuenta con una oferta exclusiva que ha logrado ser de las más atrapantes de los últimos 10 años
Una de las producciones sorpresas, que suele tener un gran nivel de fanatismo entre los suscriptores, son las australianas, que traen historias top de Netflix, especialmente del género dramático y de suspenso. La serie fue un enorme acierto, y es que ni el paso de los años logra quitarle vigencia, siendo una de las más reproducciones.
Esta serie ha sido calificada por la crítica como una mezcla de drama y suspenso de primerísimo nivel. No es una apuesta nueva, pero su calidad es tan alta que se ha mantenido vigente en el ranking de Netflix durante más de 5 años. Las excelentes valoraciones de los usuarios la respaldan como una de las mejores cartas del gigante del streaming.
Lo mejor de esta oferta es su formato: es sumamente corta e intensa. Con tan solo 8 capítulos, es el plan perfecto para hacer una maratón épica. Si estás buscando una historia que no dé vueltas y que resuelva el misterio de una forma top, esta es la producción australiana que promete no darte respiro ni un solo momento.
Netflix decidió incorporar a esta serie a mediados del 2018, y desde entonces arrasó en el catálogo como una de las historias australianas más atrapantes de los últimos 10 años.
Netflix: de qué trata la serie Tidelands
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie australiana exclusiva, con 8 capítulos, Tidelands centra su historia en: "El regreso de la exconvicta Cal McTeer a Orphelin destapa una larga y silenciosa historia de conspiración en torno a drogas, asesinatos y sirenas".
Los suscriptores han valorado que esta serie no solo tenga pocos capítulos, sino que también sea una oferta exclusiva de Netflix, a la hora de elegirla.
Reparto de Tidelands, serie de Netflix
- Elsa Pataky
- Charlotte Best
- Marco Pigossi
- Aaron Jakubenko
- Mattias Inwood
- Dalip Sondhi
- Alex Dimitriades
- Richard Davies
- Caroline Brazier
Dónde ver la serie Tidelands, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Tidelands se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Tidelands se puede ver en Netflix.
- España: la serie La tierra de las mareas se puede ver en Netflix.