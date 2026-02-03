Netflix y una serie estupenda que no podrás dejar de ver ni un segundo

Y lo se inicia como una pelea de poder, finaliza en un romance impensado, donde ambos pondrán en la balanza lo que realmente les importa (y seduce).

El relato de Netflix cuenta que Osman consiguió su fortuna desde cero, gracias a decisiones arriesgadas y certeras, mientras que Nihal es representante de una familia adinerada y experta en diplomacia.

Esto significará una lucha entre el viejo y el nuevo dinero y la pasión de dos almas dominantes que lucharán por conseguir sus deseos.

Netflix: de qué trata la serie Amor y riqueza

La serie de Netflix describe en su sinopsis oficial de la plataforma: “Nihal vuelve de Francia decidida a ayudar a su padre a terminar con sus deudas, por lo cual acepta diseñar un barco para una familia rival, los Bulut.

Reparto de Amor y riqueza, serie de Netflix

Engin Akyürek (Osman Bulut)

Asli Enver (Nihal Baydemir)

Serkan Altunorak (Engin)

Ismail Demirci (Mahir Bulut)

Dolunay Soysert (Songul Bulut)

Taro Emir Tekin (Arda Bulut)

Zeynep Oymak (Berna)

Nur Fettahoglu (Leyla)

Tráiler de Amor y riqueza, serie de Netflix

