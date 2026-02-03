Los que más disfrutan de las series y películas de Netflix que navegan por las historias de drama y romance, no pueden dejar pasar la oportunidad de ver la serie Amor y riqueza, una propuesta que llegó en octubre de 2025 a la plataforma y arrasa con una intensa historia.
Netflix y una serie estupenda que no podrás dejar de ver ni un segundo
Se trata de una de las grandes apuestas de Netflix de los últimos tiempos, con capítulos alucinantes de drama y romance
Estamos hablando de una historia romántica de Netflix que resalta por su relato de drama y que está ambientada en la maravillosa Estambul, ciudad turca por excelencia.
La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate, por mérito propio y con buen ojo para el dinero (y para el amor), sacude a toda la élite de Estambul.
Y lo se inicia como una pelea de poder, finaliza en un romance impensado, donde ambos pondrán en la balanza lo que realmente les importa (y seduce).
El relato de Netflix cuenta que Osman consiguió su fortuna desde cero, gracias a decisiones arriesgadas y certeras, mientras que Nihal es representante de una familia adinerada y experta en diplomacia.
Esto significará una lucha entre el viejo y el nuevo dinero y la pasión de dos almas dominantes que lucharán por conseguir sus deseos.
Netflix: de qué trata la serie Amor y riqueza
La serie de Netflix describe en su sinopsis oficial de la plataforma: “Nihal vuelve de Francia decidida a ayudar a su padre a terminar con sus deudas, por lo cual acepta diseñar un barco para una familia rival, los Bulut.
Reparto de Amor y riqueza, serie de Netflix
- Engin Akyürek (Osman Bulut)
- Asli Enver (Nihal Baydemir)
- Serkan Altunorak (Engin)
- Ismail Demirci (Mahir Bulut)
- Dolunay Soysert (Songul Bulut)
- Taro Emir Tekin (Arda Bulut)
- Zeynep Oymak (Berna)
- Nur Fettahoglu (Leyla)
Tráiler de Amor y riqueza, serie de Netflix
Dónde ver la serie Amor y riqueza, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Enfes Bir Aksam se puede ver en Netflix.
- España: la serie Amor y riqueza se puede ver en Netflix.