Jaafar Jackson, el sobrino de Michael Jackson, brilla en la nueva biopic del cantante: cómo se hizo conocido

El reparto de la película lo completan Kendrick Sampson (Quincy Jones), Miles Teller (John Branca), Colman Domingo (Joe Jackson), Nia Long (Katherine Jackson), Jessica Sula (LaToya Jackson) y Kat Graham (Diana Ross), entre otros

¿Quién es Jaafar Jackson?

Jaafar es hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Genevieve Oaziaza. Nació en Los Ángeles en 1996, y desde muy pequeño comenzó a interesarse por el ambiente artístico. "Got Me Singing" fue su presentación al mundo, mostrando su inclinación por el pop y el R&B.

A pesar de ser sobrino de Michael, Jaafar tuvo que atravesar un exhaustivo proceso de casting, donde participó el productor Graham King, conocido por su éxito con "Bohemian Rhapsody". Además, el joven se sometió a varios entrenamientos vocales y de baile.

MICHAEL – in theaters and IMAX April 24. #MichaelMovie

Sin lugar a dudas que el éxito o el fracaso de "Michael" podrá definir cómo será el futuro de Jaafar, pero el joven deberá demostrar que es mucho más que "el sobrino de Michael Jackson" y que puede hacer otras cosas diferentes en el ambiente.