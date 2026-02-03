En los últimos días se conoció el trailer de la película "Michael", la cual buscará retratar parte de la vida y carrera del icónico cantante Michael Jackson. A pesar de que se realizó un casting a nivel mundial y muchos imitadores quisieron ponerse en su piel, el rol principal quedó en manos de Jaafar Jackson, el sobrino del artista.
Jaafar Jackson, el sobrino de Michael Jackson, brilla en la nueva biopic del cantante: cómo se hizo conocido
El joven Jaafar Jackson se ha convertido en una de las personas más buscadas en Hollywood y pronto brillará en cines con la película de Michael Jackson
Esta producción contará con la dirección de Antoine Fuqua y su sinopsis oficial es la siguiente: "'Michael' es la representación cinematográfica de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido jamás".
Trailer de la película "Michael":
El estreno de esta producción está previsto para el 23 de abril, y el 10 del mismo mes habrá un preestreno especial para los fanáticos de Jackson en Berlín, Alemania.
El reparto de la película lo completan Kendrick Sampson (Quincy Jones), Miles Teller (John Branca), Colman Domingo (Joe Jackson), Nia Long (Katherine Jackson), Jessica Sula (LaToya Jackson) y Kat Graham (Diana Ross), entre otros
¿Quién es Jaafar Jackson?
Jaafar es hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Genevieve Oaziaza. Nació en Los Ángeles en 1996, y desde muy pequeño comenzó a interesarse por el ambiente artístico. "Got Me Singing" fue su presentación al mundo, mostrando su inclinación por el pop y el R&B.
A pesar de ser sobrino de Michael, Jaafar tuvo que atravesar un exhaustivo proceso de casting, donde participó el productor Graham King, conocido por su éxito con "Bohemian Rhapsody". Además, el joven se sometió a varios entrenamientos vocales y de baile.
Sin lugar a dudas que el éxito o el fracaso de "Michael" podrá definir cómo será el futuro de Jaafar, pero el joven deberá demostrar que es mucho más que "el sobrino de Michael Jackson" y que puede hacer otras cosas diferentes en el ambiente.