El caso de Jane Andrews llega al streaming: quién es y cómo llevó a cabo el mayor crimen en la realeza

Jane Andrews Jane Andrews fue la asistenta personal de Sarah Ferguson.

A los 15 años intentó suicidarse y dejó la escuela. A los 17 años sufrió un aborto espontáneo y se relacionada con parejas tóxicas. Luego ingresó a trabajar en Marks & Spencer de Grimsby y un día se encontró con un ejemplar de la revista The Lady.

Hojeando las páginas de The Lady, Jane se encontró con un anuncio de trabajo anónimo donde se buscaba una asistente personal. Respondió y en 6 meses estaba trabajando para Sarah Ferguson, la duquesa de York.

Cuando llegó por primera vez al Palacio de Buckingham la esperaba una nota de Ferguson que decía: "Bienvenida al equipo, la Jefa". Con tan solo 21 años Jane ya se colaba con toda la realeza británica, y no solo se encargaba de vestir a Fergie, sino que además comenzó a imitarla. Llegó a hablar como ella y a teñirse el pelo.

Se casó con Christopher Dunn-Butler, un ejecutivo de IMB 20 años mayor que ella, en agosto de 1990. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho y se separaron en 1994.

Luego conoció a Dimitri Horne, pero su relación era muy tóxica. Horne la denunció ante la policía por haber destrozado sus pertenencias, y Jane cayó en una profunda depresión e intentó suicidarse de una sobredosis.

En noviembre de 1997 fue despedida por Sarah Ferguson. En 1998 Jane conoció al excorredor de bolsa Thomas Cressman, quien además era hijo del expresidente del Aston Villa. Su relación comenzó a empeorar y una noche Jane lo golpeó con un bate de cricket y lo apuñaló en el pecho hasta matarlo.

Jane desapareció y comenzó a enviar varios mensajes de texto a sus amigos preguntando por Thomas para crear una coartada. Finalmente la encontraron en Cornualles en su auto tras haber tenido una sobredosis. Fue acusada de haber asesinado a Cressman.

Embed - ITV on Instagram: "Jane Andrews, former dresser to Sarah Ferguson, then Duchess of York. She rose from Grimsby to Buckingham Palace, and fell from Buckingham Palace to the Old Bailey, on trial for the murder of her partner. The Lady. Coming soon. #TheLady #JaneAndrews #MiaMcKennaBruce #SarahFerguson #NatalieDormer" View this post on Instagram

Durante su defensa, Jane declaró ante el Tribunal Superior de lo Penal de Londres que Thomas era un maltratador obsesionado con el sexo que la había herido y humillado de manera deliberada. Fue sentenciada a prisión, y en 2009 se escapó de la cárcel de East Sutton Park. La localizaron, volvió a la cárcel y fue puesta en libertad en 2019.

Ahora ITV se prepara para estrenar una serie basada en el caso de Jane Andrews. La producción se llamará "The Lady" y contará con un total de 4 episodios. Todavía no está confirmada la fecha de estreno, pero ya está generando polémica en todo el mundo.