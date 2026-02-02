10 películas protagonizadas por personas que no son actores profesionales

El director estadounidense Sean Baker es fanático del realismo brutla, y es por ello que suele trabajar con actores y actrices amateur. La película "Tangerine" retrata la vida de trabajadoras sexuales trans en las calles de Los Ángeles es uno de esos casos.

La batalla de Argel

Esta producción de Gillo Pontecorvo de 1966 cuenta con mucha influencia del Neorrealismo italiano, y es una película sobre la guerra de la Independencia de Argelia. Se presenta como una suerte de falso documental o de realismo ficticio. El director tomó la decisión de dejar de lado a los actores profesionales y contratar a argelinos no profesionales.

Ladrón de bicicletas

"Ladrón de bicicletas" es un clásico del director italiano Vittorio De Sica y es un excelente ejemplo del cine de posguerra. Aquí encontramos a personas que no estaban mediadas por artificios técnicos ni por reglas actorales.

Vikingo

El director José Celestino Campusano suele realizar "cine comunitario" y trabaja con actores no profesionales. En "Vikingo" conocemos la vida de los motoqueros.

Los reyes del mundo

Esta película colombiana nos muestra a un grupo de adolescentes que vive en las calles de Medellín. Es una road movie de Laura Mora Ortega y nos brinda una mirada realista sobre las clases bajas. Los cinco amigos protagonistas son actores no profesionales, y todos resultaron una verdadera revelación para la crítica.

Las vidas de Sing Sing

Este drama de Greg Kwedar solo cuenta con dos actores profesionales: Colman Domingo (quien estuvo nominado a Mejor Actor en los Oscar por este trabajo) y Paul Raci; el resto son ex presos que estuvieron en la cárcel de máxima seguridad Sing Sing.

Kes

Ken Loach es conocido mundialmente por su cine de corte social e ideológicamente de izquierda. En esta producción decidió poner foco en las historias y en las personas. "Kes" gira en torno a un niño que encuentra un ave y le enseña a volar, nos encontramos con un elenco no profesional.

Nomadland

Chloé Zhao estrenó esta producción en 2021, y si bien cuenta con Frances McDormand, una de las mejores actrices de Hollywood (quien ganó un premio Oscar por esta película), también podemos ver a viajeros y personas que viven de forma nómada. No son actores y sus rasgos son muy genuinos.

Ciudad de Dios

Este clásico brasilero fue dirigido en 2002 por Fernando Meirelles y Kátia Lund, y la mayoría de los personajes que vemos en pantalla son moradores de favelas de Rio de Janeiro. El único actor con experiencia de la cinta es Matheus Nachtergaele. Lo curioso es que después de esta producicón, la mayoría de los intérpretes lograron dedicarse a la actuación, como ocurrión con Alexandre Rodriguez y Seu Jorge.

Alcarrás

Esta película española de Carla Simón aborda las problemáticas de una zona rural catalana y parte de la preproducción estuvo dedicada a un arduo casting para conseguir intérpretes de la provincia de Lérida, lugar donde se desarrolla la acción. La directora armó un elenco íntegramente compuesto por actores no profesionales.