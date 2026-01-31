Netflix: la película que es una joya del cine, se consagró en los Premios Oscar y ganó 3 Globos de Oro

Perdidos en Tokio acaba de incorporarse al catálogo de Netflix, sumándose al listado imprescindible de series y películas que marcaron una época. Estrenada en 2003 y dirigida por Sofia Coppola, esta joya del cine independiente combina comedia y drama en una historia íntima, melancólica y profundamente humana ambientada en la vibrante ciudad de Tokio.
La película sigue el encuentro entre Bob y Charlotte, interpretados magistralmente por Bill Murray y Scarlett Johansson, dos estadounidenses que atraviesan un momento de desconexión personal mientras se hospedan en el mismo hotel. Lejos de su hogar y de sus rutinas, ambos construyen un vínculo silencioso y sincero.
Reconocida por la crítica y premiada internacionalmente, Perdidos en Tokio ganó el Oscar a Mejor Guion Original para Sofia Coppola y obtuvo múltiples Globos de Oro, consolidándose como una de las películas más sensibles y recordadas del cine moderno. Su llegada a Netflix es una oportunidad ideal para revisitar una obra que habla de la soledad, el amor y las conexiones inesperadas.
Netflix: de qué trata la película Perdidos en Tokio
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Perdidos en Tokio versa: “Dos solitarios turistas, la esposa ignorada de un fotógrafo y una estrella de cine en su ocaso, encuentran consuelo haciéndose compañía el uno al otro en la bulliciosa Tokio”.
Bob Harris (Bill Murray) y Charlotte (Scarlett Johansson) son dos norteamericanos que se encuentran en Tokio. Bob es una estrella de cine de mediana edad que ha venido a rodar un anuncio. Charlotte es una mujer joven que acompaña a todas partes a su marido, un fanático del trabajo.
Incapaces de dormir, los caminos de Bob y Charlotte se cruzan por casualidad y no tardará en nacer entre ellos una sorprendente amistad. Se aventuran juntos en la vida nocturna de Tokio, comparten inolvidables experiencias con los habitantes de la ciudad y terminan descubriendo una nueva manera de ver la vida.
Netflix: tráiler de la película Perdidos en Tokio
Reparto de Perdidos en Tokio, película de Netflix
- Bill Murray (Bob Harris)
- Scarlett Johansson (Charlotte)
- Giovanni Ribisi (John)
- Anna Faris (Kelly)
- Fumihiro Hayashi (Charlie)
- Akiko Takeshita (Ms. Kawasaki)
- Catherine Lambert (Jazz Singer)
- Diamond Yukai (Commercial Director)
- Nao Asuka (Premium Fantasy Woman)
- Hiroko Kawasaki (Hiroko)
Dónde ver la película Perdidos en Tokio, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Perdidos en Tokio se puede ver en Netflix, Prime Video y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Perdidos en Tokio se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
- España: la película Perdidos en Tokio se puede ver en Movistar Plus y Filmin.