Netflix: la película que es una joya del cine, se consagró en los Premios Oscar y ganó 3 Globos de Oro

Llegó a Netflix una joya del cine romántico dirigida por Sofia Coppola, con Bill Murray y Scarlett Johansson, imperdible entre las series y películas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Scarlett Johansson es la protagonista de esta película de Netflix.

Perdidos en Tokio acaba de incorporarse al catálogo de Netflix, sumándose al listado imprescindible de series y películas que marcaron una época. Estrenada en 2003 y dirigida por Sofia Coppola, esta joya del cine independiente combina comedia y drama en una historia íntima, melancólica y profundamente humana ambientada en la vibrante ciudad de Tokio.

La película sigue el encuentro entre Bob y Charlotte, interpretados magistralmente por Bill Murray y Scarlett Johansson, dos estadounidenses que atraviesan un momento de desconexión personal mientras se hospedan en el mismo hotel. Lejos de su hogar y de sus rutinas, ambos construyen un vínculo silencioso y sincero.

perdidos en tokio

Reconocida por la crítica y premiada internacionalmente, Perdidos en Tokio ganó el Oscar a Mejor Guion Original para Sofia Coppola y obtuvo múltiples Globos de Oro, consolidándose como una de las películas más sensibles y recordadas del cine moderno. Su llegada a Netflix es una oportunidad ideal para revisitar una obra que habla de la soledad, el amor y las conexiones inesperadas.

Netflix: de qué trata la película Perdidos en Tokio

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Perdidos en Tokio versa: “Dos solitarios turistas, la esposa ignorada de un fotógrafo y una estrella de cine en su ocaso, encuentran consuelo haciéndose compañía el uno al otro en la bulliciosa Tokio”.

perdidos en tokio (1)

Bob Harris (Bill Murray) y Charlotte (Scarlett Johansson) son dos norteamericanos que se encuentran en Tokio. Bob es una estrella de cine de mediana edad que ha venido a rodar un anuncio. Charlotte es una mujer joven que acompaña a todas partes a su marido, un fanático del trabajo.

Incapaces de dormir, los caminos de Bob y Charlotte se cruzan por casualidad y no tardará en nacer entre ellos una sorprendente amistad. Se aventuran juntos en la vida nocturna de Tokio, comparten inolvidables experiencias con los habitantes de la ciudad y terminan descubriendo una nueva manera de ver la vida.

Netflix: tráiler de la película Perdidos en Tokio

Reparto de Perdidos en Tokio, película de Netflix

  • Bill Murray (Bob Harris)
  • Scarlett Johansson (Charlotte)
  • Giovanni Ribisi (John)
  • Anna Faris (Kelly)
  • Fumihiro Hayashi (Charlie)
  • Akiko Takeshita (Ms. Kawasaki)
  • Catherine Lambert (Jazz Singer)
  • Diamond Yukai (Commercial Director)
  • Nao Asuka (Premium Fantasy Woman)
  • Hiroko Kawasaki (Hiroko)

Dónde ver la película Perdidos en Tokio, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Perdidos en Tokio se puede ver en Netflix, Prime Video y Movistar TV.
  • Estados Unidos: la película Perdidos en Tokio se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
  • España: la película Perdidos en Tokio se puede ver en Movistar Plus y Filmin.

