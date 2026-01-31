Netflix: la película que es una joya del cine, se consagró en los Premios Oscar y ganó 3 Globos de Oro

Netflix: de qué trata la película Perdidos en Tokio

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Perdidos en Tokio versa: “Dos solitarios turistas, la esposa ignorada de un fotógrafo y una estrella de cine en su ocaso, encuentran consuelo haciéndose compañía el uno al otro en la bulliciosa Tokio”.

perdidos en tokio (1)

Bob Harris (Bill Murray) y Charlotte (Scarlett Johansson) son dos norteamericanos que se encuentran en Tokio. Bob es una estrella de cine de mediana edad que ha venido a rodar un anuncio. Charlotte es una mujer joven que acompaña a todas partes a su marido, un fanático del trabajo.

Incapaces de dormir, los caminos de Bob y Charlotte se cruzan por casualidad y no tardará en nacer entre ellos una sorprendente amistad. Se aventuran juntos en la vida nocturna de Tokio, comparten inolvidables experiencias con los habitantes de la ciudad y terminan descubriendo una nueva manera de ver la vida.

Netflix: tráiler de la película Perdidos en Tokio

Embed - Kitustrailers: LOST IN TRANSLATION (Trailer en español)

Reparto de Perdidos en Tokio, película de Netflix

Bill Murray (Bob Harris)

Scarlett Johansson (Charlotte)

Giovanni Ribisi (John)

Anna Faris (Kelly)

Fumihiro Hayashi (Charlie)

Akiko Takeshita (Ms. Kawasaki)

Catherine Lambert (Jazz Singer)

Diamond Yukai (Commercial Director)

Nao Asuka (Premium Fantasy Woman)

Hiroko Kawasaki (Hiroko)

Dónde ver la película Perdidos en Tokio, según la zona geográfica