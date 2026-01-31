Salud confirmó que este lunes el Hospital de Luján de Cuyo comienza a atender y ya hay turnos otorgados

Hospital de Luján de Cuyo- apertura lunes 2 de febrero La comunidad de Luján de Cuyo tiene su hospital después de 12 años de espera. El lunes 2 de febrero comienza a funcionar con atención de baja complejidad. Fotos: Cristián Lozano/ Diario UNO

Lo que se espera para este lunes es que la demanda para la asistencia en prestaciones de baja complejidad sea ordenada y para quienes vayan de manera espontánea cuenten con el asesoramiento de agentes del Ministerio de Salud para orientarlos y que accedan a la atención programada.

Hospital de Luján- Línea 148

Ya hay turnos dados para el debut del Hospital de Luján de Cuyo

El gerente asistencial del Hospital de Luján de Cuyo, Claudio Salinas, señaló a Diario UNO que ya hay solicitudes de citas médicas a través del 148, especialmente para la consulta pediátrica, ginecológica, medicina de familia y urología.

“Nuestro objetivo es darle a los pacientes accesibilidad y calidad de atención. La asistencia será en esta primera etapa ambulatoria con turnos programados y a partir del 15 por demanda espontánea con prestaciones de baja complejidad. Aquellos que no se puedan canalizar serán derivados”, indicó Salinas.

Claudio Salinas, director médico del hospital de Luján de Cuyo El director asistencial del Hospital de Luján de Cuyo, Claudio Salinas, recibió este viernes al equipo de Diario UNO y le mostró las instalaciones.

La atención médica que se brinde a personas sin cobertura correrá a cuenta del Estado provincial, que pagará por estas prestaciones. Por eso, el registro se lleva de manera independiente al del público objetivo que cuenta con obras sociales, prepagas o mutuales.

Placa de turnos en el hospital de Luján Cuyo

Las especialidades disponibles en el Hospital de Luján de Cuyo

Entre las especialidades ya disponibles que brindará un staff de 20 profesionales se encuentra: médica clínica; medicina de Familia; cirugía general; cirugía de tórax; cirugía de cabeza y cuello; cardiología; gastroenterología y pediatría.

Además se podrá solicitar atención en el área de neumonología pediátrica, neumonología de adultos, obstetricia, ginecología, dermatología, urología, flebología, traumatología, traumatología pediátrica, psicología, nefrología, neurocirugía y nutrición.

El lunes abre sus puertas el Hospital de Luján de Cuyo, gerenciado por el Grupo Olmos. El hall del hospital de Luján de Cuyo. El Grupo Olmos lo administrará en un sistema de gestión inédito en el país.

Vacunatorio en el Hospital de Luján de Cuyo

El Ministerio de Salud de Mendoza continuará con la vacunación, como se venía realizando años anteriores, y se suma a los servicios de las especialidades con las que contará el hospital.

La atención será por demanda espontánea de 8 a 20.

Así son los consultorios del Hospital de Luján de Cuyo, comienza a atender el 2 de febrero El hospital funcionará como un efector público para pacientes sin obra social. Será como las clínicas privadas para aquella demanda con obra social.

El Grupo Olmos gerenciará el Hospital de Luján de Cuyo por 15 años

El Gobierno de Mendoza abrió una licitación en 2024 para que el hospital sea administrado por un privado y culmine el proyecto en infraestructura y equipamiento.

Olmos podrá ser una clínica privada con atención a obras sociales y prepagas pero deberá garantizar la atención sin costo a los habitantes del departamento sin cobertura. El costo del servicio lo absorberá el Ministerio de Salud de Mendoza.

En una década, hubo varios intentos por finalizar los trabajos del sanatorio de mediana complejidad de Luján de Cuyo, pero no se había concretado.