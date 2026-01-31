El Ministerio de Salud informó que este lunes 2 de febrero, a partir de las 8 y hasta las 20, abre sus puertas el Hospital de Luján de Cuyo. Se trata de un hecho histórico para la población de ese departamento, ya que la obra se anunció hace 12 años y durante más de una década no se completó el proyecto.
Salud confirmó que este lunes el Hospital de Luján de Cuyo comienza a atender y ya hay turnos otorgados
Desde el miércoles funciona el sistema de gestión de turnos para pacientes sin cobertura y a través de un canal de WhatsApp para los que tengan obra social
Hasta ahora, con un sistema de gestión público privada.
Ya gerenciado por el Grupo Olmos y al pertenecer a la red de los hospitales de Mendoza, desde este miércoles comenzó a funcionar el sistema de gestión de turnos, a través de la línea 148 para aquellas personas sin obra social y con un whatsapp para los pacientes con cobertura.
Lo que se espera para este lunes es que la demanda para la asistencia en prestaciones de baja complejidad sea ordenada y para quienes vayan de manera espontánea cuenten con el asesoramiento de agentes del Ministerio de Salud para orientarlos y que accedan a la atención programada.
Ya hay turnos dados para el debut del Hospital de Luján de Cuyo
El gerente asistencial del Hospital de Luján de Cuyo, Claudio Salinas, señaló a Diario UNO que ya hay solicitudes de citas médicas a través del 148, especialmente para la consulta pediátrica, ginecológica, medicina de familia y urología.
“Nuestro objetivo es darle a los pacientes accesibilidad y calidad de atención. La asistencia será en esta primera etapa ambulatoria con turnos programados y a partir del 15 por demanda espontánea con prestaciones de baja complejidad. Aquellos que no se puedan canalizar serán derivados”, indicó Salinas.
La atención médica que se brinde a personas sin cobertura correrá a cuenta del Estado provincial, que pagará por estas prestaciones. Por eso, el registro se lleva de manera independiente al del público objetivo que cuenta con obras sociales, prepagas o mutuales.
Las especialidades disponibles en el Hospital de Luján de Cuyo
Entre las especialidades ya disponibles que brindará un staff de 20 profesionales se encuentra: médica clínica; medicina de Familia; cirugía general; cirugía de tórax; cirugía de cabeza y cuello; cardiología; gastroenterología y pediatría.
Además se podrá solicitar atención en el área de neumonología pediátrica, neumonología de adultos, obstetricia, ginecología, dermatología, urología, flebología, traumatología, traumatología pediátrica, psicología, nefrología, neurocirugía y nutrición.
Vacunatorio en el Hospital de Luján de Cuyo
El Ministerio de Salud de Mendoza continuará con la vacunación, como se venía realizando años anteriores, y se suma a los servicios de las especialidades con las que contará el hospital.
La atención será por demanda espontánea de 8 a 20.
El Grupo Olmos gerenciará el Hospital de Luján de Cuyo por 15 años
El Gobierno de Mendoza abrió una licitación en 2024 para que el hospital sea administrado por un privado y culmine el proyecto en infraestructura y equipamiento.
Olmos podrá ser una clínica privada con atención a obras sociales y prepagas pero deberá garantizar la atención sin costo a los habitantes del departamento sin cobertura. El costo del servicio lo absorberá el Ministerio de Salud de Mendoza.
En una década, hubo varios intentos por finalizar los trabajos del sanatorio de mediana complejidad de Luján de Cuyo, pero no se había concretado.