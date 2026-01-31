Tras las tormentas, Defensa Civil reportó más de 130 casas inundadas y un total de casi 500 intervenciones

Embed - Fuerte tormenta en Tupungato

Hasta el momento en total se registraron más de 130 inundaciones de casas -la mitad en Tupungato- con muy pocos derrumbes de techos y otros cientos de árboles y cables caídos, lo que obligó a que el personal de Edemsa trabajara durante toda la madrugada para poder recuperar el servicio.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 60 Las lluvias del viernes dejaron postales únicas que muchos guardarán para siempre en su memoria. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

De hecho hubo barrios donde la electricidad volvió luego de más de 10 horas. Desde la distribuidora eléctrica detallaron las afectaciones hasta este sábado a las 10, en total más de 4.500.

reporte edemsa lluvias sabado 31 de enero

Se normaliza el servicio de AYSAM

A primera mañana, desde AYSAM informaron que el servicio está normalizado prácticamente en su totalidad quedando zonas de Godoy Cruz y Guaymallén en proceso de recuperación.

Luego de las intensas tormentas caídas durante la tarde del viernes en el área metropolitana y el piedemonte, se comunicó que todos los establecimientos potabilizadores y estaciones de bombeo se encuentran en funcionamiento, y las reservas en la etapa final de recuperación.

Las zonas en recuperación y/o baja presión son:

• Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, San Francisco del Monte.

• Godoy Cruz: De Alberdi a Progreso y de Cervantes a Acceso Sur.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 55 Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

El reporte de novedades por las tormentas del 30/01/2026 hasta el 31/01/2026 a las 7 es el siguiente:

Capital

-16 árboles caídos.

-1 derrumbe de techo.

-2 postes caídos.

-3 casas inundadas.

-2 cables cortados.

Total: 24

Guaymallén

-16 árboles caídos.

-3 postes caídos.

-23 casas inundadas.

-6 cables cortados.

-4 derrumbes de techo.

Total: 52.

Godoy Cruz

-50 árboles caídos.

-7 ramas caídas.

-8 cables cortados.

-8 desbordes de cloacas.

Total: 72.

Las Heras

-10 árboles caídos.

-3 ramas caídas.

-1 poste caído.

-21 casas inundadas.

-2 desbordes de cloacas.

-1 cable cortado.

Total: 38.

Luján

-20 árboles caídos.

-3 cables cortados.

-1 rama caída.

-3 viviendas inundadas.

Total: 27.

Junín

-1 árbol caído.

Total: 1.

Maipú

-12 árboles caídos.

-1 derrumbe de techo.

-5 casas inundadas.

-1 cable cortado.

-1 poste caído.

Total 20.

Lavalle

-1 poste caído.

-1 transformador en corto.

-6 árboles caídos.

-4 casas inundadas.

-3 cables caídos.

Total: 15.

Tupungato

-Más de 60 casas inundadas.

-20 árboles caídos.

-1 rescate de una mujer de una crecida de río.

Total: 81

San Martín

-Granizo en zona de Nueva California.

-100 árboles y ramas caídas.

-3 derrumbes de techo.

-7 postes caídos.

-9 cables cortados.

-12 casas inundadas.

Total: 131.

Santa Rosa

-2 árboles caídos.

Total: 2.

Rivadavia

-Mucha agua y sin granizo.

-5 árboles caídos.

-2 viviendas inundadas.

Total: 7.

San Rafael

-6 árboles caídos.

-5 postes caídos.

-7 cables cortados.

Total 18.

Tunuyán

-Crecida de ríos y badenes.

-3 árboles caídos.

Total: 3.

Total general: 491.