Dramáticos operativos para salvar a 3 chicos y a 4 hombres en los diques Maure y Frías

Embed - Complicaciones en el tránsito en los accesos de Mendoza por la gran tormenta

El peligro en el dique Maure tras las lluvias

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que los jóvenes se encontraban en una zona de peligro. La falta de un cierre perimetral en la orilla facilitó que los involucrados cayeran accidentalmente hacia el cauce de agua.

Junto a ellos se encontraba un hombre mayor, quien es el progenitor responsable de los jóvenes en ese momento.

Las maniobras de auxilio se extendieron hasta las 17.01, momento en que se logró la extracción segura de todos. Los 3 menores y el adulto consiguieron salir por el margen sur del dique, quedando finalmente bajo resguardo policial.

En el mismo procedimiento, los rescatistas debieron trabajar para salvar a un perro que había quedado atrapado. El animal fue evacuado del zanjón junto con el grupo de personas, completando con éxito uno de los rescates de la jornada.

Embed - tormenta canal cacique guaymallèn inundado

Otra emergencia en el dique Frías

Apenas minutos después de finalizar el primer operativo, a las 17.04, ingresó una nueva alerta a la línea de emergencias. Esta vez, el incidente se localizaba en el dique Frías, específicamente en la intersección de las calles Santiago del Estero y Juncal.

La denuncia indicaba la presencia de personas debajo del puente del zanjón, en una zona vulnerable ante cualquier tormenta. El personal policial se desplazó rápidamente para verificar la situación y proceder a su retiro.

En el sitio, los uniformados dieron con 3 hombres de 32, 31 y 46 años. Todos ellos se encuentran en situación de calle según los datos filiatorios aportados por la fuerza.

busqueda rita mujer situacion de calle desaparecida La Policía todavía busca a una mujer, Rita, que cayó al Zanjón de los Ciruelas durante la tormenta pasada, hace más de un mes.

Al principio, los sujetos manifestaron su firme negativa a abandonar el lugar debajo del puente. Esta actitud obligó a los efectivos de la Comisaría 50° a iniciar un proceso de mediación técnica para garantizar su integridad física.

Tras varios minutos de diálogo y persuasión, el personal logró convencer a los hombres de retirarse del sector de peligro. El operativo concluyó con la evacuación exitosa de los 3 individuos, evitando consecuencias mayores.

La jornada cerró con un balance positivo para las fuerzas de seguridad, que lograron poner a salvo a 7 personas y un animal, sin que se registraran muertos como consecuencia de la inusual tormenta que azotó Mendoza.