La tarde de este viernes en Godoy Cruz estuvo marcada por una serie de rescates en medio de la tormenta histórica que dejó registros de lluvias superiores a los últimos 30 años. El personal de la Comisaría 50° y el cuerpo de Bomberos debieron intervenir en dos situaciones de alto riesgo en el departamento.
Dramáticos operativos para salvar a 3 chicos y a 4 hombres en los diques Maure y Frías
Bomberos y policías rescataron a 3 chicos, un adulto y un perro en el dique Maure. Además evacuaron a tres hombres en situación de calle en el dique Frías
El primer incidente se reportó a las 16.38 en las inmediaciones del dique Maure. Fue pasando el barrio Sol y Sierra, donde la seguridad de un grupo de personas se vio comprometida.
Según el informe oficial, el personal de Bomberos recibió un llamado de alerta sobre 3 menores -dos de 13 años y uno de 14- en el interior del dique en medio de los truenos y la lluvia. De inmediato, se desplazó una movilidad del Cuartel Central de Bomberos de Godoy Cruz para iniciar las tareas.
El peligro en el dique Maure tras las lluvias
Al llegar al lugar, los efectivos constataron que los jóvenes se encontraban en una zona de peligro. La falta de un cierre perimetral en la orilla facilitó que los involucrados cayeran accidentalmente hacia el cauce de agua.
Junto a ellos se encontraba un hombre mayor, quien es el progenitor responsable de los jóvenes en ese momento.
Las maniobras de auxilio se extendieron hasta las 17.01, momento en que se logró la extracción segura de todos. Los 3 menores y el adulto consiguieron salir por el margen sur del dique, quedando finalmente bajo resguardo policial.
En el mismo procedimiento, los rescatistas debieron trabajar para salvar a un perro que había quedado atrapado. El animal fue evacuado del zanjón junto con el grupo de personas, completando con éxito uno de los rescates de la jornada.
Otra emergencia en el dique Frías
Apenas minutos después de finalizar el primer operativo, a las 17.04, ingresó una nueva alerta a la línea de emergencias. Esta vez, el incidente se localizaba en el dique Frías, específicamente en la intersección de las calles Santiago del Estero y Juncal.
La denuncia indicaba la presencia de personas debajo del puente del zanjón, en una zona vulnerable ante cualquier tormenta. El personal policial se desplazó rápidamente para verificar la situación y proceder a su retiro.
En el sitio, los uniformados dieron con 3 hombres de 32, 31 y 46 años. Todos ellos se encuentran en situación de calle según los datos filiatorios aportados por la fuerza.
Al principio, los sujetos manifestaron su firme negativa a abandonar el lugar debajo del puente. Esta actitud obligó a los efectivos de la Comisaría 50° a iniciar un proceso de mediación técnica para garantizar su integridad física.
Tras varios minutos de diálogo y persuasión, el personal logró convencer a los hombres de retirarse del sector de peligro. El operativo concluyó con la evacuación exitosa de los 3 individuos, evitando consecuencias mayores.
La jornada cerró con un balance positivo para las fuerzas de seguridad, que lograron poner a salvo a 7 personas y un animal, sin que se registraran muertos como consecuencia de la inusual tormenta que azotó Mendoza.