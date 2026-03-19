Netflix continúa brindando las mejores series turcas que triunfan en todo el mundo. Una de las joyas que tiene es la misteriosa y adictiva serie que no podrás dejar de mirar, se trata de Medianoche en el Pera Palace.
Netflix tiene la misteriosa serie turca que no podrás de dejar mirar
Netflix continúa brindando las mejores series turcas que triunfan en todo el mundo. Una de las joyas que tiene es la misteriosa y adictiva serie que no podrás dejar de mirar
El fenómeno de las series turcas sigue expandiéndose de forma extensiva por todo el mundo. En nuestro país han conquistado de tal manera a la audiencia que casi cualquier estreno acaba convertido en líder de su franja.
La serie gira en torno a la historia de la periodista Esra, a quien se le asigna escribir sobre el Hotel Pera Palace en Beyolu , Estambul. Mientras examina el hotel, se da cuenta de que una de las habitaciones es una puerta que tiene la capacidad de llevarla al año de 1919.
Ella decide viajar a través de esta puerta al Estambul de ese año, el último período del Imperio Otomano , y se ve envuelta en una conspiración política contra Mustafa Kemal Atatürk.
Cuando Esra conoce a Halit, el misterioso dueño de uno de los clubes locos de Estambul, ve que el Estambul de 1919 es bastante diferente de lo que se conoce.
Netflix: de qué trata la serie Medianoche en el Pera Palace
Medianoche en el Pera Palace es una adaptación del galardonado libro de no ficción de Charles King. Esta serie de ocho episodios narra la experiencia de la joven periodista Esra (Hazal Kaya) con el legendario hotel Pera Palace de Estambul.
Cuando a Esra le piden que escriba una nota acerca del hotel, descubre accidentalmente que una de sus habitaciones históricas es un portal que lleva al año 1919.
Netflix: reparto de la serie Medianoche en el Pera Palace
- Hazal Kaya
- Tansu Biçer
- Selahattin Pasali
- James Chalmers
- Yasemin Szawlowski
- Engin Hepileri
- Güven Murat Akpinar
- Nezaket Erden
- Tülin Özen
Tráiler de la serie Medianoche en el Pera Palace
Dónde ver la serie Medianoche en el Pera Palace, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Mediancohe en el Pera Palace está disponible en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Medianoche en el Pera Palace está disponible en Netflix.
- España: la serie Medianoche en el Pera Palace está disponible en Netflix.