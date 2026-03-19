Netflix tiene la misteriosa serie turca que no podrás de dejar mirar

Ella decide viajar a través de esta puerta al Estambul de ese año, el último período del Imperio Otomano , y se ve envuelta en una conspiración política contra Mustafa Kemal Atatürk.

Cuando Esra conoce a Halit, el misterioso dueño de uno de los clubes locos de Estambul, ve que el Estambul de 1919 es bastante diferente de lo que se conoce.

Netflix: de qué trata la serie Medianoche en el Pera Palace

Medianoche en el Pera Palace es una adaptación del galardonado libro de no ficción de Charles King. Esta serie de ocho episodios narra la experiencia de la joven periodista Esra (Hazal Kaya) con el legendario hotel Pera Palace de Estambul.

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Cuando a Esra le piden que escriba una nota acerca del hotel, descubre accidentalmente que una de sus habitaciones históricas es un portal que lleva al año 1919.

Netflix: reparto de la serie Medianoche en el Pera Palace

Hazal Kaya

Tansu Biçer

Selahattin Pasali

James Chalmers

Yasemin Szawlowski

Engin Hepileri

Güven Murat Akpinar

Nezaket Erden

Tülin Özen

Tráiler de la serie Medianoche en el Pera Palace

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Dónde ver la serie Medianoche en el Pera Palace, según la zona geográfica