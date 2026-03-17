En Netflix impacta este thriller español que tiene drama y un clímax extremo

A escasos metros se encuentra Leo (Antonio Resines), un policía en las últimas que no tiene nada que perder. Con la ayuda inesperada de una joven (Natalia Azahara) tratarán de evitar que la banda huya con el botín en una persecución a contrarreloj en medio de la tempestad.

Netflix: de qué trata la película española Mikaela

La historia de la película española Mikaela transcurre en la víspera del Día de Reyes, cuando una tormenta de nieve sin precedentes paraliza las autopistas de España. Aprovechando el caos generado por el temporal, un grupo de atracadores asalta un furgón blindado cargado de dinero.

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Sin embargo, su plan se ve interrumpido por Leo (Antonio Resines), un policía veterano que se encuentra atrapado en el atasco y decide intervenir por iniciativa propia.

Con la inesperada ayuda de una joven aspirante a Guardia Civil (Natalia Azahara), Leo se embarca en una persecución a contrarreloj para evitar que los criminales escapen con el botín.

Netflix: reparto de la película Mikaela

Antonio Resines como Leo

Natalia Azahara como Mikaela

Roger Casamajor como Jon

Pavel Anton como Erik

Cristina Kovani como Ivana

Adriana Torrebe jano como Alicia

Javier Albalá como Carlos

Patricia Vico como Laura

Tráiler de la película española Mikaela

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Dónde ver la película Mikaela, según la zona geográfica