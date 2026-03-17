Netflix tiene un thriller español que impacta por su gran dramatismo y su permanente clímax extremo. Combina tensión y misterio, se trata de Mikaela.
En Netflix impacta este thriller español que tiene drama y un clímax extremo
Netflix tiene un thriller española que impacta por su gran dramatismo y su permanente clímax extremo. Combina tensión y misterio
La película española Mikaela, dirigida por Daniel Calparsoro, es un thriller de acción que combina tensión, drama y un escenario climático extremo, y que actualmente se encuentra entre lo más visto de Netflix.
En la víspera del día de Reyes una tormenta de nieve sin precedentes asola España. En medio del caos de una autopista colapsada, un grupo de atracadores aprovecha la oportunidad para asaltar un furgón blindado.
A escasos metros se encuentra Leo (Antonio Resines), un policía en las últimas que no tiene nada que perder. Con la ayuda inesperada de una joven (Natalia Azahara) tratarán de evitar que la banda huya con el botín en una persecución a contrarreloj en medio de la tempestad.
Netflix: de qué trata la película española Mikaela
La historia de la película española Mikaela transcurre en la víspera del Día de Reyes, cuando una tormenta de nieve sin precedentes paraliza las autopistas de España. Aprovechando el caos generado por el temporal, un grupo de atracadores asalta un furgón blindado cargado de dinero.
Sin embargo, su plan se ve interrumpido por Leo (Antonio Resines), un policía veterano que se encuentra atrapado en el atasco y decide intervenir por iniciativa propia.
Con la inesperada ayuda de una joven aspirante a Guardia Civil (Natalia Azahara), Leo se embarca en una persecución a contrarreloj para evitar que los criminales escapen con el botín.
Netflix: reparto de la película Mikaela
- Antonio Resines como Leo
- Natalia Azahara como Mikaela
- Roger Casamajor como Jon
- Pavel Anton como Erik
- Cristina Kovani como Ivana
- Adriana Torrebe jano como Alicia
- Javier Albalá como Carlos
- Patricia Vico como Laura
Tráiler de la película española Mikaela
Dónde ver la película Mikaela, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mikaela está disponible en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mikaela no está disponible en Netflix.
- España: la película Mikaela está disponible en Netflix.