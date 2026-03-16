Netflix se luce en Europa con esta la joya escondida con Anna Castillo

Nowhere es un thriller de Netflix con una historia que impactará profundamente a los espectadores. No solo es una historia de supervivencia un género que muchos disfrutan, sino que también muestra un mundo que es la realidad para muchos.

Esta película de Netflix es, en gran medida, una historia sobre ser refugiada. Esto implica lidiar con traficantes de personas, correr riesgos con muy pocas probabilidades de éxito e intentar sobrevivir mientras se escapa de un mundo que te está matando.

Netflix: de qué trata la película española Nowhere

Luego de que una tormenta arroja al mar el contenedor donde viaja, comienza la lucha por sobrevivir de una mujer embarazada que escapa de su país devastado por el exceso de población y la falta de recursos en Nowhere.

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En medio de la nada, solo tú puedes salvarte. Protagonizada por Anna Castillo y Tamar Novas, llega a Netflix Nowhere, que cuenta la historia de Mia (Anna Castillo), una joven embarazada que escapa de un país en guerra escondiéndose en un contenedor marítimo a bordo de un carguero.

Después de una violenta tormenta, Mia da a luz al niño mientras está perdida en el mar, donde debe luchar para sobrevivir.

Netflix: reparto de la película española Nowhere

Anna Castillo

Tamar Novas

Tráiler de la película española Nowhere

Embed - Nowhere (2023) | Trailer en español | Netflix

Dónde ver la película española Nowhere, según la zona geográfica