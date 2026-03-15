Netflix triunfa con la serie de época española con una apasionante historia de amor

La apuesta por el misterio es lo más destacado de Alta mar. En su arranque, parece como si Netflix hubiese querido tener su propia versión de Muerte en el Nilo (la película con Peter Ustinov y Angela Lansbury, más que el libro de Agatha Christie) con personajes peculiares, toques de humor y muertes inexplicables.

Todo en un clásico problema del cuarto cerrado porque de ese barco en plena travesía no ha podido bajar, ni subir, nadie desde que zarpó.

Netflix: de qué trata la serie española Alta mar

Las hermanas Eva (Ivana Baquero) y Carolina (Alejandra Onieva) se embarcan en el Bárbara de Braganza para empezar una nueva vida.

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Carolina va a casarse con uno de los directivos de la naviera (Eloy Azorín) y ambas viajan con su tío (José Sacristán) y sus dos criadas (Chiqui Fernández y Begoña Vargas) a Río de Janeiro.

El periplo, sin embargo, empieza ya accidentado porque ambas ayudan a una mujer que escapa de una muerte segura, o eso afirma. A partir de ahí, las dos se verán ante una sucesión de intrigas para las que, quizás, no estaban demasiado preparadas.

Netflix: reparto de la serie española Alta mar

Ivana Baquero

Jon Kortajarena

Alejandra Onieva

Tráiler de la serie española Alta mar

Embed - Alta Mar | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie española Alta mar, el protector, según la zona geográfica