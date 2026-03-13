Netflix sorprende al mundo con la serie turca más vista de todos los tiempos

Su pasado se da de golpes con el presente, pero Hakan también aprenderá que su ciudad natal está bajo la amenaza de los misteriosos y místicos Inmortales, que deberá detenerlos antes de que sea demasiado tarde.

Netflix: de qué trata la serie turca Hakan, el protector

En Estambul, Hakan es un hombre que descubre unos extraños poderes especiales. El joven pertenece a una antigua orden protectora de la ciudad, siendo el último miembro de la comunidad, por lo que debe aprender a controlar su habilidad con el fin de defender a la sociedad de unas oscuras fuerzas.

hakan

Este joven es el encargado de proteger y salvar a toda la humanidad de la misteriosa amenaza que rodea Estambul. Para ello, cuenta con la ayuda de sus amigos, con lo que debe unirse y trabajar en equipo.

Entre ellos destacan Faysal, un exitoso hombre de negocios por el que Hakan siente una profunda admiración; Leyla, jefa de Faysal e interés amoroso de Hakan; Mazhar, el ayudante y siempre cómplice del protagonista y Zeynep, a quien confía todos sus secretos.

Netflix: reparto de la serie turca Hakan, el protector

Çagatay Ulusoy

Hazar Ergüçlü

Funda Eryigit

Okan Yalabik

Taner Ölmez

Bige Önal

Boran Kuzum

Tráiler de la serie Hakan, el protector

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Dónde ver la serie turca Hakan, el protector, según la zona geográfica