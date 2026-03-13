Netflix no para de sorprender a sus seguidores y las series turcas han demostrado ser de las preferidas, como esta que es la más vista de la historia, se trata de Hakan, el protector.
Netflix sorprende al mundo con la serie turca más vista de todos los tiempos
Netflix no para de sorprender a sus seguidores y las series turcas han demostrado ser de las preferidas, como esta que es la más vista de la historia
El joven comerciante Hakan (Çagatay Ulusoy) tiene problemas porque se entera de que está ligado a una orden antigua y secreta encargada de proteger Estambul.
Lejos de ser un héroe, él es un muchacho normal que tendrá que presenciar cómo Oriente se enfrenta con Occidente.
Su pasado se da de golpes con el presente, pero Hakan también aprenderá que su ciudad natal está bajo la amenaza de los misteriosos y místicos Inmortales, que deberá detenerlos antes de que sea demasiado tarde.
Netflix: de qué trata la serie turca Hakan, el protector
En Estambul, Hakan es un hombre que descubre unos extraños poderes especiales. El joven pertenece a una antigua orden protectora de la ciudad, siendo el último miembro de la comunidad, por lo que debe aprender a controlar su habilidad con el fin de defender a la sociedad de unas oscuras fuerzas.
Este joven es el encargado de proteger y salvar a toda la humanidad de la misteriosa amenaza que rodea Estambul. Para ello, cuenta con la ayuda de sus amigos, con lo que debe unirse y trabajar en equipo.
Entre ellos destacan Faysal, un exitoso hombre de negocios por el que Hakan siente una profunda admiración; Leyla, jefa de Faysal e interés amoroso de Hakan; Mazhar, el ayudante y siempre cómplice del protagonista y Zeynep, a quien confía todos sus secretos.
Netflix: reparto de la serie turca Hakan, el protector
- Çagatay Ulusoy
- Hazar Ergüçlü
- Funda Eryigit
- Okan Yalabik
- Taner Ölmez
- Bige Önal
- Boran Kuzum
Tráiler de la serie Hakan, el protector
Dónde ver la serie turca Hakan, el protector, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Hakan, el protector se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Hakan, el protector se puede ver en Netflix.
- España: la serie Hakan, el protector se puede ver en Netflix.