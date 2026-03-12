En Netflix sorprende la distópica serie turca que es una joya escondida pero que silenciosamente fue una de las más elegidas por los usuarios en el mundo, se trata de Fiebre cerebral.
Netflix tiene la serie turca que es una joya oculta que te fascinará
En Netflix sorprende la distópica serie turca que es una joya escondida pero que silenciosamente fue una de las más elegidas por los usuarios en el mundo
Esta serie trata sobre un ex lingüista que vive en un mundo futuro absolutamente hecho estragos por culpa de una extraña plaga que se propaga a través del lenguaje.
Un duro entrenamiento lo ha convertido en inmune a la plaga y por ello es perseguido por una Institución Anti-Epidemia, lo que lo obliga a adentrarse en las peligrosas calles de una Estambul prácticamente destruida.
Fiebre cerebral nos presenta un mundo distópico asolado por una pandemia que se propaga a través de la comunicación verbal, una tiránica institución busca a un lingüista inmune a la enfermedad.
Netflix: de qué trata la serie turca Fiebre cerebral
La serie turca Fiebre cerebral también, es una serie basada en la novela de Afsin Kum ambientada en un futuro distópico donde la Tierra ha sido asolada por una horrible pandemia que provoca una locura desmedida en sus víctimas.
Fiebre cerebral tiene 8 episodios. En un mundo sacudido por una epidemia de locura que se propaga a través del lenguaje y el habla, un ex lingüista, Murat Siyavus, que ha estado en un escondite de larga duración, es la única persona misteriosamente no afectada por esta enfermedad.
Perseguido por la despiadada Institución Anti-Epidemia, Murat se ve obligado a abandonar la zona segura y huir entre las llamas y las ruinas de las misteriosas calles de Estambul.
Netflix: reparto de la serie turca Fiebre cerebral
- Hulya Koseoglu
- Uzay Gökhan Irmak
- Güney Coska
- Emre Yildizlar
- Hazal Subasi
- Arda Aranat
- Gonca Vuslateri
Tráiler de la serie turca Fiebre cerebral
Dónde ver la serie turca Fiebre cerebral, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Fiebre cerebral se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Fiebre cerebral se puede ver en Netflix.
- España: la serie Fiebre cerebral se puede ver en Netflix.