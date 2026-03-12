Netflix tiene la serie turca que es una joya oculta que te fascinará

Fiebre cerebral nos presenta un mundo distópico asolado por una pandemia que se propaga a través de la comunicación verbal, una tiránica institución busca a un lingüista inmune a la enfermedad.

Netflix: de qué trata la serie turca Fiebre cerebral

La serie turca Fiebre cerebral también, es una serie basada en la novela de Afsin Kum ambientada en un futuro distópico donde la Tierra ha sido asolada por una horrible pandemia que provoca una locura desmedida en sus víctimas.

Fiebre cerebral tiene 8 episodios. En un mundo sacudido por una epidemia de locura que se propaga a través del lenguaje y el habla, un ex lingüista, Murat Siyavus, que ha estado en un escondite de larga duración, es la única persona misteriosamente no afectada por esta enfermedad.

Perseguido por la despiadada Institución Anti-Epidemia, Murat se ve obligado a abandonar la zona segura y huir entre las llamas y las ruinas de las misteriosas calles de Estambul.

Netflix: reparto de la serie turca Fiebre cerebral

Hulya Koseoglu

Uzay Gökhan Irmak

Güney Coska

Emre Yildizlar

Hazal Subasi

Arda Aranat

Gonca Vuslateri

Tráiler de la serie turca Fiebre cerebral

Dónde ver la serie turca Fiebre cerebral, según la zona geográfica