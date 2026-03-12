Netflix estrenó 10 capítulos de su serie más esperada: tiene romance, es dramática y casi terapéutica

Con su séptima temporada ya disponible, la producción vuelve a apostar por el tono cálido y emotivo que la convirtió en una de las favoritas del público. Dentro del amplio catálogo de series y películas de Netflix, Un lugar para soñar continúa siendo una opción ideal para quienes buscan historias centradas en los sentimientos, el crecimiento de los personajes y relatos que se desarrollan a lo largo del tiempo.

Un lugar para soñar tendrá una precuela centrada en Sarah Jensen (Jessica Rothe) y Everett Reed (Callum Kerr), los padres de Mel. En ella se explorarán los orígenes de Virgen River durante los años 70 del siglo pasado.

Reparto de Un lugar para soñar, temporada 7

Alexandra Breckenridge como Mel Monroe

Martin Henderson como Jack Sheridan

Tim Matheson como el Dr. Vernon Mullins

Annette O’Toole como Hope McCrea

Colin Lawrence como John “Preacher” Middleton

John Allen Nelson como Everett Reid

Benjamin Hollingsworth como Dan Brady

Zibby Allen como Brie Sheridan

Marco Grazzini como Mike Valenzuela

Lauren Hammersley como Charmaine Roberts

Teryl Rothery como Muriel St. Claire

Kandyse McClure como Kaia

Kai Bradbury como Denny Cutler

Sarah Dugdale como Lizzie

Jenny Cooper como Joey Barnes

Elise Gatien como Lark

¿Quiénes no vuelven en la temporada 7?

Uno de los personajes que no volverá en la temporada 7 es Mark Ghanimé como el Dr. Cameron Hayek, papel que interpretó en tres temporadas de la serie. Eso sí, dejaron la puerta abierta a que vuelva a aparecer más adelante.

Temporada 7 en Netflix: de que trata Un lugar para soñar

La temporada 7 de la serie Un lugar para soñar arrancará dos horas después de los eventos narrados en el final de la sexta entrega. Aunque no habrá más bodas, desde la producción han prometido que habrá al menos un nuevo bebé, y puede que sean dos.

La sexta temporada de la serie finalizaba con Marley pidiéndole a Mel que adoptara a su hijo por nacer, tras ver cómo la familia que se había comprometido a ello se echaba atrás.

Por otra parte, los bebés de Charmaine estarán a salvo en la temporada 7, que girará más sobre personajes que están reaccionando a las circunstancias que resultan del cliffhanger, que son traídos de vuelta a la historia.

Dónde ver la serie Un lugar para soñar, según la zona geográfica