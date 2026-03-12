Un lugar para soñar volvió a Netflix y ya está disponible su esperada séptima temporada, uno de los estrenos más comentados dentro del catálogo de series y películas de la plataforma. La ficción basada en la saga literaria de Robyn Carr logró consolidarse, contra todo pronóstico, como una de las producciones más exitosas y longevas del servicio de streaming.
Netflix estrenó 10 capítulos de su serie más esperada: tiene romance, es dramática y casi terapéutica
Está entre las series y películas más vistas de Netflix. Acaba de estrenar su séptima temporada y ya arrasa a nivel mundial
Desde su debut, Un lugar para soñar conquistó al público con una historia centrada en los vínculos, las segundas oportunidades y la vida en comunidad. Con el estreno de esta nueva temporada en Netflix, la serie también reafirma su lugar como el drama más extenso en la historia de la plataforma.
La trama sigue girando en torno a Mel Monroe, interpretada por Alexandra Breckenridge, y Jack Sheridan, papel de Martin Henderson. Su relación se mantiene como el eje emocional de Un lugar para soñar, mientras los habitantes del pequeño pueblo de Virgin River enfrentan pérdidas, conflictos personales y nuevos comienzos.
Con su séptima temporada ya disponible, la producción vuelve a apostar por el tono cálido y emotivo que la convirtió en una de las favoritas del público. Dentro del amplio catálogo de series y películas de Netflix, Un lugar para soñar continúa siendo una opción ideal para quienes buscan historias centradas en los sentimientos, el crecimiento de los personajes y relatos que se desarrollan a lo largo del tiempo.
Un lugar para soñar tendrá una precuela centrada en Sarah Jensen (Jessica Rothe) y Everett Reed (Callum Kerr), los padres de Mel. En ella se explorarán los orígenes de Virgen River durante los años 70 del siglo pasado.
Reparto de Un lugar para soñar, temporada 7
- Alexandra Breckenridge como Mel Monroe
- Martin Henderson como Jack Sheridan
- Tim Matheson como el Dr. Vernon Mullins
- Annette O’Toole como Hope McCrea
- Colin Lawrence como John “Preacher” Middleton
- John Allen Nelson como Everett Reid
- Benjamin Hollingsworth como Dan Brady
- Zibby Allen como Brie Sheridan
- Marco Grazzini como Mike Valenzuela
- Lauren Hammersley como Charmaine Roberts
- Teryl Rothery como Muriel St. Claire
- Kandyse McClure como Kaia
- Kai Bradbury como Denny Cutler
- Sarah Dugdale como Lizzie
- Jenny Cooper como Joey Barnes
- Elise Gatien como Lark
¿Quiénes no vuelven en la temporada 7?
Uno de los personajes que no volverá en la temporada 7 es Mark Ghanimé como el Dr. Cameron Hayek, papel que interpretó en tres temporadas de la serie. Eso sí, dejaron la puerta abierta a que vuelva a aparecer más adelante.
Temporada 7 en Netflix: de que trata Un lugar para soñar
La temporada 7 de la serie Un lugar para soñar arrancará dos horas después de los eventos narrados en el final de la sexta entrega. Aunque no habrá más bodas, desde la producción han prometido que habrá al menos un nuevo bebé, y puede que sean dos.
La sexta temporada de la serie finalizaba con Marley pidiéndole a Mel que adoptara a su hijo por nacer, tras ver cómo la familia que se había comprometido a ello se echaba atrás.
Por otra parte, los bebés de Charmaine estarán a salvo en la temporada 7, que girará más sobre personajes que están reaccionando a las circunstancias que resultan del cliffhanger, que son traídos de vuelta a la historia.
Dónde ver la serie Un lugar para soñar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Un lugar para soñar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Un lugar para soñar (Virgin River) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Un lugar para soñar se puede ver en Netflix.