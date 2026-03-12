A muchos espectadores les pasa que ponen Prime Video y, al tener un catálogo tan extenso, no saben qué título elegir. Se puede llegar a perder mucho tiempo buscando una serie o película, o incluso se puede elegir una producción que no termina de gustar. En este artículo, traemos una recomendación imperdible para evitarte el dilema de elegir.
Prime Video acaba de agregar una película de espías y suspenso que tienes que ver sí o sí
Las películas de espionaje no pertenecen solo a Londres o Washington. El cine de Bangladesh se impulsa al escenario internacional y ya se puede ver en Prime Video
El largometraje en cuestión se llama MR-9: Ejecuta o muere (MR-9 Misión Mortal). Se estrenó en 2023, pero recientemente fue agregada en Prime Video y ha sido un éxito, ya que se encuentra en el puesto número ocho en películas de drama.
Es un thriller de acción y espionaje dirigido por Asif Akbar. Una coproducción internacional entre Estados Unidos y Bangladesh, basada en la novela Dhongsho Pahar de Qazi Anwar Hussain de 1966.
"Rana es un agente secreto con el nombre en clave MR-9 de una Agencia de Contrainteligencia, que forma equipo con un agente de la CIA para acabar con una organización criminal internacional dirigida por un despiadado hombre de negocios", revela la descripción de Prime Video.
El protagonista es Masud Rana, conocido por su código MR-9, un personaje literario muy popular en Bangladesh que en esta película es interpretado por ABM Sumon. Es un agente de élite de los servicios de inteligencia de Bangladesh que debe colaborar con la CIA en una alianza marcada por la desconfianza inicial.
El trabajo en conjunto de ambas instituciones se debe a que enfrentan a un magnate criminal con redes internacionales y poder político. No es solo un capo mafioso, es un empresario con influencia legal y conexiones clandestinas, que lo hacen intocable.
Si te gustan los thrillers de acción, con persecuciones globales, combates cuerpo a cuerpo, tiroteos y escenarios que cruzan fronteras. Más que centrarse en el drama psicológico, el ritmo prioriza el movimiento constante y el espectáculo físico.
Reparto
- ABM Sumon como Masud Rana.
- Jessia Islam como agente Rupa.
- Sakshi Pradhan como Devi.
- Michael Jai White como Duque.
- Matt Passmore como Ricci Ross.
- Frank Grillo como Roman Ross.