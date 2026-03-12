Prime Video acaba de agregar una película de espías y suspenso que tienes que ver sí o sí

Masud Rana, el agente MR-9

"Rana es un agente secreto con el nombre en clave MR-9 de una Agencia de Contrainteligencia, que forma equipo con un agente de la CIA para acabar con una organización criminal internacional dirigida por un despiadado hombre de negocios", revela la descripción de Prime Video.

El protagonista es Masud Rana, conocido por su código MR-9, un personaje literario muy popular en Bangladesh que en esta película es interpretado por ABM Sumon. Es un agente de élite de los servicios de inteligencia de Bangladesh que debe colaborar con la CIA en una alianza marcada por la desconfianza inicial.

Michael Jai White El actor estadounidense Michael Jai White interpreta a Duque.

El trabajo en conjunto de ambas instituciones se debe a que enfrentan a un magnate criminal con redes internacionales y poder político. No es solo un capo mafioso, es un empresario con influencia legal y conexiones clandestinas, que lo hacen intocable.

Si te gustan los thrillers de acción, con persecuciones globales, combates cuerpo a cuerpo, tiroteos y escenarios que cruzan fronteras. Más que centrarse en el drama psicológico, el ritmo prioriza el movimiento constante y el espectáculo físico.

Reparto