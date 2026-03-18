Netflix te hará vibrar con la serie turca más romántica de todos los tiempos

Él siente que ya es lo suficientemente maduro como para tener su primera relación sexual con Asl, la chica que le gusta desde que tiene uso de razón.

Sin embargo, mientras trata de acercarse a ella, se da cuenta de que el atlético y guapísimo Burak, el chico más popular del verano del mismo barrio, también está loco por Asl. La audiencia podrá ver cómo florece el amor entre los personajes, y también será testigo del primer desengaño amoroso y el despertar que le sigue.

Netflix: de qué trata la película turca Aquel verano

Deniz, un adolescente de 16 años, llega a la casa de verano de su familia para pasar las vacaciones. Allí se reencuentra con varios amigos y con Asl, una chica del pueblo que siempre le gustó.

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Cuando decide tratar de conquistarla, descubre que tendrá que enfrentarse a Burak, quien también está interesado en ella.

Netlfix: reparto de la película turca Aquel verano

Ece Çemiolu como Asli

Fatih Berk ahin como Deniz

Aslihan Malbora como Ebru

Halit Özgür Sari como Burak

Kubilay Tunçer como Murat

Süreyya Güzel como Handan

Tráiler de la película turca Aquel verano

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Dónde ver la película turca Aquel verano, según la zona geográfica