Netflix te atrapará con la vibrante serie turca más romántica de todos los tiempos. Las emociones afloran con esta apasionante historia de amor, se trata de Aquel verano.
Netflix te hará vibrar con la serie turca más romántica de todos los tiempos
Netflix te atrapará con la vibrante serie turca más romántica de todos los tiempos. Las emociones afloran con esta apasionante historia de amor
La historia transcurre en el sur de Turquía, en el verano de 1997. Allí, un grupo de adolescentes se asoma al amor y a la vida bajo el sol y el viento, entre acantilados rocosos, olas eternas y corazones que pronto sabrán lo que es la tristeza.
Deniz va todos los años a la casa de veraneo de sus padres, pero esta vez es distinto: acaba de cumplir 16. Las nuevas emociones afloran y siente la necesidad de experimentar nuevas sensaciones y el amor.
Él siente que ya es lo suficientemente maduro como para tener su primera relación sexual con Asl, la chica que le gusta desde que tiene uso de razón.
Sin embargo, mientras trata de acercarse a ella, se da cuenta de que el atlético y guapísimo Burak, el chico más popular del verano del mismo barrio, también está loco por Asl. La audiencia podrá ver cómo florece el amor entre los personajes, y también será testigo del primer desengaño amoroso y el despertar que le sigue.
Netflix: de qué trata la película turca Aquel verano
Deniz, un adolescente de 16 años, llega a la casa de verano de su familia para pasar las vacaciones. Allí se reencuentra con varios amigos y con Asl, una chica del pueblo que siempre le gustó.
Cuando decide tratar de conquistarla, descubre que tendrá que enfrentarse a Burak, quien también está interesado en ella.
Netlfix: reparto de la película turca Aquel verano
- Ece Çemiolu como Asli
- Fatih Berk ahin como Deniz
- Aslihan Malbora como Ebru
- Halit Özgür Sari como Burak
- Kubilay Tunçer como Murat
- Süreyya Güzel como Handan
Tráiler de la película turca Aquel verano
Dónde ver la película turca Aquel verano, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Aquel verano está disponible en Netflix.
- Estados Unidos: la película Aquel verano está disponible en Netflix.
- España: la película Aquel verano está disponible en Netflix.