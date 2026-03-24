El lamento del Toti Arias tras su debut como entrenador de Huracán Las Heras

Sergio Toti Arias1-- El Toti Arias agradeció el apoyo de los simpatizantes. Foto: Prensa Huracán Las Heras

"El análisis que hacemos es que jugamos frente a un buen equipo, sabe a qué juega, vino a replegarse. A nosotros nos costó superarlos. Nosotros presentamos un equipo nuevo, tuvimos un buen funcionamiento, nos faltó un poco de movilidad", arrancó diciendo el Toti Arias sobre lo que mostró su equipo en el debut del certamen.

Embed - Referente Deportivo on Instagram: "#FederalA | EL ANALISIS DEL TOTI Sergio Arias expresó sus sensaciones sobre el juego y el resultado. Ademas, manifestó su alegría tras la gran asistencia del público del Globo. @feligimenez223 Nos acompaña: Acomat Hormigón Elaborado #huracanlasheras #globo #mendoza #referentedeportivo" View this post on Instagram

"Nosotros en este primer partido queríamos los tres puntos, hemos sumado un punto, sabemos la ilusión que hemos generado y queríamos regalarles una alegría a los hinchas en este primer partido. Ahora hay que pensar en el próximo partido que tenemos, es un torneo largo y nos queda mucho recorrido", agregó el Toti Arias.