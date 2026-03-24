El lamento del Toti Arias tras su debut como entrenador de Huracán Las Heras

Huracán Las Heras en su debut en el Torneo Federal A 2026 empató sin goles ante Argentino de Monte Maíz, en su estreno en el estadio General San Martín. El entrenador Sergio Toti Arias, que dirigió su primer partido como entrenador del Globo, se lamentó por no poder ganar en el arranque del certamen.
"El análisis que hacemos es que jugamos frente a un buen equipo, sabe a qué juega, vino a replegarse. A nosotros nos costó superarlos. Nosotros presentamos un equipo nuevo, tuvimos un buen funcionamiento, nos faltó un poco de movilidad", arrancó diciendo el Toti Arias sobre lo que mostró su equipo en el debut del certamen.
Embed - Referente Deportivo on Instagram: "#FederalA | EL ANALISIS DEL TOTI Sergio Arias expresó sus sensaciones sobre el juego y el resultado. Ademas, manifestó su alegría tras la gran asistencia del público del Globo. @feligimenez223 Nos acompaña: Acomat Hormigón Elaborado #huracanlasheras #globo #mendoza #referentedeportivo"
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"Nosotros en este primer partido queríamos los tres puntos, hemos sumado un punto, sabemos la ilusión que hemos generado y queríamos regalarles una alegría a los hinchas en este primer partido. Ahora hay que pensar en el próximo partido que tenemos, es un torneo largo y nos queda mucho recorrido", agregó el Toti Arias.
El Toti Arias y la gran convocatoria de los hinchas del Globo en el General San Martín
Sergio Arias se refirió al apoyo de los hinchas de Huracán Las Heras y destacó el respaldo de sus simpatizantes. "Estoy agradecido por la convocatoria, sabemos el entusiasmo y queremos tener un equipo que represente a la gente, nos vamos con un poco de bronca por no poder regalarles una alegría a los hinchas en el primer partido".
Lo que viene para Huracán Las Heras
Por la segunda fecha, Huracán Las Heras jugará ante Juventud Unida de San Luis. Este encuentro fue confirmado para el sábado 28 de marzo a a las 16.30 en la vecina provincia. El equipo puntano viene de igualar sin goles ante el atlético San Martín.