Con Sergio Toti Arias como DT, Huracán Las Heras se ilusiona de cara al Torneo Federal A 2026

El entrenador de Huracán Las Heras Sergio Toti Arias afronta con grandes expectativas el próximo Torneo Federal A. El Globo debutará ante Argentino de Monte Maíz.
El DT volvió a Mendoza para dirigir al Globo después de los ascensos que logró dirigiendo a Gimnasia y Esgrima y al Atlético Club San Martín.
Arias habló con Diario UNO sobre las expectativas que tiene el Globo, la pretemporada y el debut de local ante Argentino de Monte Maíz: "La verdad es que estoy muy contento de haber vuelto a trabajar en Mendoza en un club como Huracán Las Heras. Sabemos lo que representa esta institución y la convocatoria que tiene. Tenemos un equipo humilde que al hincha le va a demostrar entrega, mucha personalidad y va a tratar de dejar todo en cada partido".
Con respecto al trabajo de pretemporada y a los partidos amistosos, reconoció: "Venimos trabajando bien en varios aspectos, tenemos un grupo de muy buenas personas y en lo futbolístico la dirigencia ha realizado un esfuerzo muy grande en la contratación de refuerzos. El club ha generado un gran cambio en lo institucional".
El cuerpo técnico del Toti está conformado por Martín Puppato como ayudante de campo; Pablo Dorado es el preparador físico y Matías Módica, el entrenador de arqueros. Además colaborará Alejandro De la Riba.
El Toti Arias analizó la Zona 3 donde el Globo debutará ante Argentino de Monte Maíz y compertirá con Costa Brava (La Pampa), FADEP, Argentino de Monte Maíz (Córdoba), Atlético San Martín, Juventud Unida Universitario (San Luis), Atenas (Río Cuarto), Cipolletti (Río Negro) y Deportivo Rincón (Neuquén).
"Creo que arrancar de local es muy bueno y más frente a un rival como Argentino de Monte Maíz que en los últimos años ha sido protagonista. La Zona está integrada por muchos equipos que son rivales duros", señaló.