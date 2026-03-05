Con Sergio Toti Arias como DT, Huracán Las Heras se ilusiona de cara al Torneo Federal A 2026

"El primer objetivo es encontrar el equipo que todos queremos, estar dentro de los primeros puestos y tratar de clasificar a la Copa Argentina". "El primer objetivo es encontrar el equipo que todos queremos, estar dentro de los primeros puestos y tratar de clasificar a la Copa Argentina".

huracan

La pretemporada de Huracán Las Heras

Con respecto al trabajo de pretemporada y a los partidos amistosos, reconoció: "Venimos trabajando bien en varios aspectos, tenemos un grupo de muy buenas personas y en lo futbolístico la dirigencia ha realizado un esfuerzo muy grande en la contratación de refuerzos. El club ha generado un gran cambio en lo institucional".

"Es muy bueno que Mendoza tenga dos equipos en primera, dos en la Primera Nacional y tres en el Federal A. Es una plaza muy importante y genera una fuente de trabajo para todos".

El cuerpo técnico del Toti está conformado por Martín Puppato como ayudante de campo; Pablo Dorado es el preparador físico y Matías Módica, el entrenador de arqueros. Además colaborará Alejandro De la Riba.

El Toti Arias analizó el fixture

El Toti Arias analizó la Zona 3 donde el Globo debutará ante Argentino de Monte Maíz y compertirá con Costa Brava (La Pampa), FADEP, Argentino de Monte Maíz (Córdoba), Atlético San Martín, Juventud Unida Universitario (San Luis), Atenas (Río Cuarto), Cipolletti (Río Negro) y Deportivo Rincón (Neuquén).

"Creo que arrancar de local es muy bueno y más frente a un rival como Argentino de Monte Maíz que en los últimos años ha sido protagonista. La Zona está integrada por muchos equipos que son rivales duros", señaló.