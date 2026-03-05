Ganó 5 Champions League con el Real Madrid y criticó fuertemente a Zinedine Zidane: "No hacía demasiado"

El galés ganó 19 títulos en el Real Madrid: "Los entrenamientos eran normales. Posesiones, un pequeño partido, finalizaciones y te vas. En los partidos grandes hacíamos 15 minutos de táctica defensiva más que de ataque y eso era todo".

Además, reveló que los jugadores tenían permitido retirarse antes que finalizaran los partidos: "Nos dejaban irnos diez minutos antes de que acabara el partido si estábamos lesionados o suspendidos. Yo siempre me iba en el 82 para no pillar mucho tráfico, pero como perdimos, había una foto mía en los periódicos, diciendo que me había ido antes de tiempo. Y yo pensaba: 'me he ido como el resto', pero era el objetivo".

Zinedine Zidane - Gareth Bale Gareth Bale tuvo a Zinedine Zidane como técnico en el Real Madrid.

Gareth Bale contó cómo vivió jugar en el Real Madrid

El ex delantero de 36 años explicó que nunca se sintió atraído por el "circo" que rodea al conjunto blanco: "Muchos jugadores van al Real Madrid y quieren ese glamour, pero yo nunca fui así. Yo solo quería jugar al fútbol e irme a casa. No quería estar dando entrevistas todo el tiempo, a veces tenía que hacerlo".

"Creo que eso no era suficiente para el Real Madrid y para los aficionados. Ellos querían conocerte, conocer tu personalidad. Pero ese no era yo, yo era muy cabezota y no quería cambiar. Si hubiera jugado a ese juego mejor, probablemente no hubiera sido tanto el objetivo de la prensa y los aficionados", concluyó el jugador que se retiró después de jugar el Mundial 2022.

Los títulos de Zidane en el Real Madrid

3 UEFA Champions League (2015/16, 2016/17, 2017/18)

2 La Liga (2016/17 y 2019/20).

2 Supercopa de España (2017 y 2019/20).

2 Supercopa de Europa (2016 y 2017).

2 Mundial de Clubes (2016 y 2017).

Gareth Bale - Zinedine Zidane El Real Madrid tiene 15 Champions League; Bale ganó 5 de ellas.

Los títulos de Gareth Bale en el Real Madrid