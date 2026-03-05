El primer problema que tiene el Chacho Coudet antes de su debut como DT de River

El entrenador tendrá poco más de una semana de trabajo para preparar el encuentro, aunque deberá hacerlo con varias ausencias importantes que condicionan el armado del equipo.

Las bajas que tendrá River para el debut de Eduardo Coudet

Dos bajas se arrastran desde la temporada pasada: Germán Pezzella atraviesa la etapa final de recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y el cuerpo médico estima que podrá volver a estar convocado hacia fines de marzo.

pezzella coudet

Por otro lado, Maximiliano Meza también continúa en rehabilitación tras sufrir una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda en el último Superclásico ante Boca y, debido a que esa articulación ya había sido operada después del Mundial de Clubes, el club decidió avanzar con cautela y proyecta su regreso para mediados de abril.

Armani tampoco estará disponible porque el arquero apenas disputó 45 minutos en lo que va del año, atraviesa un tratamiento específico para fortalecer la pantorrilla derecha y debe resolver una tendinitis en el tendón de Aquiles, por lo tanto el plazo mínimo de recuperación ronda las tres semanas, y Santiago Beltrán continuará como titular bajo los tres palos.

Una incógnita y un jugador recuperado en River

La única incógnita se mantiene alrededor de Juan Fernando Quintero, ya que el colombiano sufrió un desgarro grado I en el bíceps femoral derecho ante Vélez y llegará con un plazo de recuperación muy justo. Aunque la lesión fue leve, el cuerpo técnico analiza preservarlo para evitar una recaída.

La noticia positiva para Coudet fue la recuperación del mediocampista Giuliano Galoppo, quien superó el traumatismo en el tobillo izquierdo que lo dejó fuera del partido ante Independiente Rivadavia y se entrenó con normalidad junto al resto del plantel.