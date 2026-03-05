Escándalo en el básquet de Mendoza: brutal agresión de jugador de Israelita Macabi

Los encuentros de la primera fecha de la Superliga de básquet quedaron en un segundo plano luego que un jugador de Israelita Macabi agrediera por la espalda a uno de San José, luego de ganar el partido por 81 a 63.
Las imágenes son contundentes y rápidamente se viralizaron no solo en Mendoza, sino también en distintos puntos del país. El video comenzó a circular en redes sociales y grupos vinculados al básquet, generando una ola de repudios y fuertes críticas por la conducta del jugador.
Con el correr de las horas, el episodio tomó mayor dimensión y se convirtió en el principal tema de conversación dentro del ambiente deportivo, con un comentario en común que se repitió una y otra vez: es lamentable.
Una vez que se consumó la victoria de Israelita Macabi frente a Unión Deportiva San José los jugadores comenzaron a saludarse de manera amistosa cuando se registró una agresión a traición que sorprendió a los presentes y que dejó a los relatores del partido sin palabras.
Gastón Guevara (jugador de San José) saludó a Matías Sandes (de Macabi), pero este no le devolvió el gesto por lo que Guevara lo empujó tocando el rostro de su rival. La reacción de Sandes fue impactante: le asentó un golpe de puño en la nuca cuando el jugador del Santo estaba de espaldas.
Los árbitros del partido estaban cerca de la repudiable acción mientras que todo quedó registrado en el video de la Federacion Mendocina de Basquet TV; por lo que las autoridades tomarán cartas en el asunto y, por el momento, no trascendió en qué consistirá la sanción para Matías Sandes.
Club Israelita Macabi (81): Valentín Simondi 11; Luciano Introna 11; Andrés Berman 6; Carlos Matías Sandes 4; Juan Andrés Llaver 21 (FI); Valentín Sarfati 3; Franco Bravín 0; Franco Ianardi 0; Tomás Sandes 19; Franco Grunblatt 0; Enzo Guzmán Skerk 0; Juan Cruz Tulián 6. DT: Emiliano Martín Quiroga.
Unión Deportiva San José (63): Gastón Guevara 11; Lucas Rubia 4; Jeremías Bustos 4; Enzo Rupcic 4; Rodrigo Funes 21 (FI); Alejandro Villa 9; Ignacio Mallea 0; Ulises Vazquez 2; Bruno Campos 2; Pablo Zogbe 6. DT: Fernando Santalucía.
Estadio: El Templo Celeste (Ciudad, Mendoza)
Parciales: 23 - 21; 47 - 34 y 61 - 53.
Tiros libres: Israelita Macabi 21/31 – U.D.San José 22/35.
Cinco Faltas: Tulián, Llaver; Bustos.
