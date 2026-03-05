Escándalo en el básquet de Mendoza: brutal agresión de jugador de Israelita Macabi

Israelita Macabi - San José (1) Israelita Macabi protagonizó un hecho violento en la primera fecha de la Superliga de básquet. Gentileza: Andrés Arequipa

Brutal agresión en el básquet de Mendoza

Una vez que se consumó la victoria de Israelita Macabi frente a Unión Deportiva San José los jugadores comenzaron a saludarse de manera amistosa cuando se registró una agresión a traición que sorprendió a los presentes y que dejó a los relatores del partido sin palabras.

Gastón Guevara (jugador de San José) saludó a Matías Sandes (de Macabi), pero este no le devolvió el gesto por lo que Guevara lo empujó tocando el rostro de su rival. La reacción de Sandes fue impactante: le asentó un golpe de puño en la nuca cuando el jugador del Santo estaba de espaldas.

Embed APERTURA 2026. SUPERLIGA. TREMENDO. En el Templo Celeste después de la victoria de Macabi ante San José en el saludo entre ambos equipos, Carlos Matias Sandes agredió a Gastón Guevara. LAMENTABLE. En una SUPERLIGA de muchas de estrellas no es el básquet que queremos. FUENTE: FBPM pic.twitter.com/2iPlsr99L2 — Salto Inicial (@Salto_Inicial) March 5, 2026

Los árbitros del partido estaban cerca de la repudiable acción mientras que todo quedó registrado en el video de la Federacion Mendocina de Basquet TV; por lo que las autoridades tomarán cartas en el asunto y, por el momento, no trascendió en qué consistirá la sanción para Matías Sandes.

Superliga de básquet: la síntesis del partido

Club Israelita Macabi (81): Valentín Simondi 11; Luciano Introna 11; Andrés Berman 6; Carlos Matías Sandes 4; Juan Andrés Llaver 21 (FI); Valentín Sarfati 3; Franco Bravín 0; Franco Ianardi 0; Tomás Sandes 19; Franco Grunblatt 0; Enzo Guzmán Skerk 0; Juan Cruz Tulián 6. DT: Emiliano Martín Quiroga.

Unión Deportiva San José (63): Gastón Guevara 11; Lucas Rubia 4; Jeremías Bustos 4; Enzo Rupcic 4; Rodrigo Funes 21 (FI); Alejandro Villa 9; Ignacio Mallea 0; Ulises Vazquez 2; Bruno Campos 2; Pablo Zogbe 6. DT: Fernando Santalucía.

Estadio: El Templo Celeste (Ciudad, Mendoza)

Parciales: 23 - 21; 47 - 34 y 61 - 53.

Tiros libres: Israelita Macabi 21/31 – U.D.San José 22/35.

Cinco Faltas: Tulián, Llaver; Bustos.

Godoy Cruz - Básquet En la primera fecha de la Superliga de básquet Godoy Cruz venció al Club social y Deportivo General San Martín. Gentileza: Prensa Godoy Cruz

El resto de los resultados de la Superliga de básquet

Salto Inicial, sitio especializado en el básquet de Mendoza, informó todos los resultados de la primera fecha de la Superliga: