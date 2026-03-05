Inicio Ovación Basquet básquet
Impactante

Escándalo en el básquet de Mendoza: brutal agresión de jugador de Israelita Macabi

El triunfo de Israelita Macabi quedó empañado por el golpe a traición de uno de sus jugadores: mirá el video del tenso momento en el básquet mendocino

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La primera fecha del básquet mendocino se vio empañada por una brutal agresión.

La primera fecha del básquet mendocino se vio empañada por una brutal agresión.

Los encuentros de la primera fecha de la Superliga de básquet quedaron en un segundo plano luego que un jugador de Israelita Macabi agrediera por la espalda a uno de San José, luego de ganar el partido por 81 a 63.

Las imágenes son contundentes y rápidamente se viralizaron no solo en Mendoza, sino también en distintos puntos del país. El video comenzó a circular en redes sociales y grupos vinculados al básquet, generando una ola de repudios y fuertes críticas por la conducta del jugador.

Con el correr de las horas, el episodio tomó mayor dimensión y se convirtió en el principal tema de conversación dentro del ambiente deportivo, con un comentario en común que se repitió una y otra vez: es lamentable.

Israelita Macabi - San José (1)
Israelita Macabi protagoniz&oacute; un hecho violento en la primera fecha de la Superliga de b&aacute;squet.

Israelita Macabi protagonizó un hecho violento en la primera fecha de la Superliga de básquet.

Brutal agresión en el básquet de Mendoza

Una vez que se consumó la victoria de Israelita Macabi frente a Unión Deportiva San José los jugadores comenzaron a saludarse de manera amistosa cuando se registró una agresión a traición que sorprendió a los presentes y que dejó a los relatores del partido sin palabras.

Gastón Guevara (jugador de San José) saludó a Matías Sandes (de Macabi), pero este no le devolvió el gesto por lo que Guevara lo empujó tocando el rostro de su rival. La reacción de Sandes fue impactante: le asentó un golpe de puño en la nuca cuando el jugador del Santo estaba de espaldas.

Embed

Los árbitros del partido estaban cerca de la repudiable acción mientras que todo quedó registrado en el video de la Federacion Mendocina de Basquet TV; por lo que las autoridades tomarán cartas en el asunto y, por el momento, no trascendió en qué consistirá la sanción para Matías Sandes.

Superliga de básquet: la síntesis del partido

Club Israelita Macabi (81): Valentín Simondi 11; Luciano Introna 11; Andrés Berman 6; Carlos Matías Sandes 4; Juan Andrés Llaver 21 (FI); Valentín Sarfati 3; Franco Bravín 0; Franco Ianardi 0; Tomás Sandes 19; Franco Grunblatt 0; Enzo Guzmán Skerk 0; Juan Cruz Tulián 6. DT: Emiliano Martín Quiroga.

Unión Deportiva San José (63): Gastón Guevara 11; Lucas Rubia 4; Jeremías Bustos 4; Enzo Rupcic 4; Rodrigo Funes 21 (FI); Alejandro Villa 9; Ignacio Mallea 0; Ulises Vazquez 2; Bruno Campos 2; Pablo Zogbe 6. DT: Fernando Santalucía.

Estadio: El Templo Celeste (Ciudad, Mendoza)

Parciales: 23 - 21; 47 - 34 y 61 - 53.

Tiros libres: Israelita Macabi 21/31 – U.D.San José 22/35.

Cinco Faltas: Tulián, Llaver; Bustos.

Godoy Cruz - Básquet
En la primera fecha de la Superliga de b&aacute;squet Godoy Cruz venci&oacute; al Club social y Deportivo General San Mart&iacute;n.

En la primera fecha de la Superliga de básquet Godoy Cruz venció al Club social y Deportivo General San Martín.

El resto de los resultados de la Superliga de básquet

Salto Inicial, sitio especializado en el básquet de Mendoza, informó todos los resultados de la primera fecha de la Superliga:

  • Club Israelita Macabi 81 - Unión Deportiva San José 63.
  • Club social y Deportivo General San Martín 67 - Club Godoy Cruz Antonio Tomba 77.
  • Asociación Deportiva Anzorena 88 - Municipalidad de Junín 59.
  • Asociación Civil Rivadavia Básquet 69 - Atenas Sport Club 65.
  • Municipalidad de San Carlos 96 - Andes Talleres Sport Club 99.
  • Club Atlético Huracán Las Heras 112 - Atlético Club San Martín 48.

Temas relacionados:

Más sobre Basquet

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas