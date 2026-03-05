El mendocino Lautaro Campione brilló en las pruebas de Italia y es pretendido para competir en la Fórmula 4: qué le hace falta para lograr el salto internacional
Lautaro Campione pasó las pruebas del equipo argentino que compite en Fórmula 4 italiana y busca concretar ese salto a nivel internacional
Por UNO
Lautaro Campione dio un paso trascendental en su carrera deportiva al concretar sus primeras pruebas oficiales en Europa junto al equipo Alpha 54 Racing. El mendocino arribó al continente el domingo 15 de febrero y cumplió con 20 días de adaptación al monoplaza Tatuus F4 T-421 2026.
Alpha 54 Racing es una estructura nueva con base en Faenza, Italia, que se encuentra en plena etapa de pretemporada para competir en la exigente Fórmula 4 italiana. Vistiendo los colores del equipo, Campione giró en el conocido trazado italiano de Cremona, entre el 16 y el 18 de febrero, y mostró una rápida adaptación al auto y registros de tiempo competitivos para tratarse de su primera experiencia en la categoría. La evaluación interna del equipo fue más que positiva, destacando su capacidad técnica, velocidad y margen de crecimiento.
Tras estos ensayos iniciales, el piloto de 16 años continuó trabajando junto a los ingenieros y mecánicos en el taller, enfocándose en el análisis de datos, ajustes técnicos y preparación física específica para la categoría. Este martes 3 y miércoles 4 de marzo volvió a pista en Cremona para completar sus últimas pruebas antes de regresar a la Argentina.
Lautaro Campione quiere quedarse en la Fórmula 4
La Fórmula 4 italiana, uno de los campeonatos formativos más competitivos del mundo, comenzará en mayo y se extenderá hasta noviembre. Contará con siete eventos en los cuales se disputarán alrededor de 25 carreras. En ese contexto, Alpha 54 Racing, el equipo argentino fundado por Gregorio Mandrini y Nicolás Blanco, dos cordobeses que hasta diciembre de 2025 trabajaron en el Racing Bulls de la Fórmula 1, ya manifestó su intención de contar con LautaroCampione durante toda la temporada 2026, respaldando su rendimiento y proyección dentro del automovilismo internacional.
De hecho, el piloto ya cuenta con el acompañamiento de un sponsor europeo que respaldará gran parte de los altísimos costos de competir todo un año en Italia. Sin embargo, para poder asegurar su participación durante el campeonato, su entorno se encuentra en la búsqueda de un nuevo socio estratégico que permita completar el presupuesto anual necesario para competir en la Fórmula 4 italiana. “Buscamos que el auspiciante que resta salga de Mendoza o de cualquier punto de la Argentina”, explicaron.
El objetivo es claro: garantizar la continuidad deportiva de Lautaro Campione en un certamen clave para su desarrollo internacional y consolidar su proyección en el camino hacia categorías superiores del automovilismo mundial como la Fórmula 1 donde hoy corre el argentino Franco Colapinto.
Campione regresará a Mendoza el viernes 6 de marzo con la meta de cerrar el apoyo restante y volver a Europa en las próximas semanas para afrontar el inicio de la Fórmula 4 Italian Championship, uno de los certámenes certificados por la FIA. Si todo marcha según lo planificado, el 10 de mayo debutará en el Circuito de Misano Marco Simoncelli.