El mendocino Lautaro Campione brilló en las pruebas de Italia y es pretendido para competir en la Fórmula 4: qué le hace falta para lograr el salto internacional

Lautaro Campione quiere quedarse en la Fórmula 4

La Fórmula 4 italiana, uno de los campeonatos formativos más competitivos del mundo, comenzará en mayo y se extenderá hasta noviembre. Contará con siete eventos en los cuales se disputarán alrededor de 25 carreras. En ese contexto, Alpha 54 Racing, el equipo argentino fundado por Gregorio Mandrini y Nicolás Blanco, dos cordobeses que hasta diciembre de 2025 trabajaron en el Racing Bulls de la Fórmula 1, ya manifestó su intención de contar con Lautaro Campione durante toda la temporada 2026, respaldando su rendimiento y proyección dentro del automovilismo internacional.

De hecho, el piloto ya cuenta con el acompañamiento de un sponsor europeo que respaldará gran parte de los altísimos costos de competir todo un año en Italia. Sin embargo, para poder asegurar su participación durante el campeonato, su entorno se encuentra en la búsqueda de un nuevo socio estratégico que permita completar el presupuesto anual necesario para competir en la Fórmula 4 italiana. “Buscamos que el auspiciante que resta salga de Mendoza o de cualquier punto de la Argentina”, explicaron.

Lautaro Campione en Cremona 04 El mendocino Lautaro Campione es pretendido por el equipo Alpha 54 Racing para correr en la Fórmula 4 de Italia.

El objetivo es claro: garantizar la continuidad deportiva de Lautaro Campione en un certamen clave para su desarrollo internacional y consolidar su proyección en el camino hacia categorías superiores del automovilismo mundial como la Fórmula 1 donde hoy corre el argentino Franco Colapinto.

Campione regresará a Mendoza el viernes 6 de marzo con la meta de cerrar el apoyo restante y volver a Europa en las próximas semanas para afrontar el inicio de la Fórmula 4 Italian Championship, uno de los certámenes certificados por la FIA. Si todo marcha según lo planificado, el 10 de mayo debutará en el Circuito de Misano Marco Simoncelli.