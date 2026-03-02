Semana de carrera para Franco Colapinto: arranca la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia

El calendario oficial de la Fórmula 1 se pondrá en marcha este fin de semana con el Gran Premio de Australia. Franco Colapinto arrancará la temporada 2026 con la expectativa de lograr sumar puntos como no pudo hacerlo el año pasado con el A525 de Alpine.
El Gran Premio de Australia, a realizarse en el Circuito Albert Park, abrirá la temporada de laFórmula 1 2026 que contará con 24 Grandes Premios y seis carreras en formato Sprint (China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur). Habrá un solo cambio en el calendario respecto del 2025: el Gran Premio de España reemplazará al de Emilia-Romaña.
Franco Colapinto parte rumbo a Australia para comenzar la temporada como titular en la Fórmula 1
Será la primera vez que el argentino inicie un temporada de la Fórmula 1 como titular, en este caso a bordo de la escudería Alpine. En las otras dos ocasiones, Colapinto arrancó con la competencia ya iniciada: en 2024, hizo su estreno en la máxima en reemplazo de Logan Sargeant en Monza; lo mismo sucedió en el 2025 cuando reemplazó a Jack Doohan en el equipo francés para comenzar a correr en Imola hasta el final de año.
En el Gran Premio de Australia, Franco Colapinto podrá demostrar su talento a bordo del A526 que arrojó sensaciones positivas luego de las pruebas en Barcelona y en Bahréin. El objetivo de Alpine este año es consolidar a sus dos pilotos en las cercanías de las escuderías más potentes de la parrilla como lo son McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull.
La novedad del Gran Premio de Australia 2026
Por primera vez en la historia del deporte, una curva de un circuito de la Fórmula 1 llevará el nombre de una mujer. Con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la curva 6 del circuito de Albert Park en Melbourne llevará el nombre de Laura Mueller (ingeniera de carrera de Esteban Ocon en Haas) y Hannah Schmitz (jefa de estrategia de carrera en Red Bull). El Gran Premio de Australia les dará el honor de ser parte de la historia de la competencia.
El homenaje se enmarca en la iniciativa "In Her Corner", una colaboración entre Engineers Australia y la Australian Grand Prix Corporation que tiene por objetivo inspirar a la próxima generación de ingenieros.
El inusual horario en el que correrá Franco Colapinto el Gran Premio de Australia y dónde verlo
El horario de la primera carrera de 2026 obligará a los fanáticos de Franco Colapinto a mantenerse en vilo durante la madrugada dada la diferencia horaria entre un país y el otro (14 horas).
Jueves 5 de marzo
Práctica Libre 1: 22.30 (Argentina)
Viernes 6 de marzo
Práctica Libre 2: 2 a.m
Práctica Libre 3: 22.30
Sábado 7 de marzo
Clasificación: 2 a.m
Domingo 8 de marzo
Carrera: 1 a.m
Toda la programación del gran premio de Australia puede verse a través de Disney+ Premium y Fox Sports.