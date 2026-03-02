Semana de carrera para Franco Colapinto: arranca la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia

En el Gran Premio de Australia, Franco Colapinto podrá demostrar su talento a bordo del A526 que arrojó sensaciones positivas luego de las pruebas en Barcelona y en Bahréin. El objetivo de Alpine este año es consolidar a sus dos pilotos en las cercanías de las escuderías más potentes de la parrilla como lo son McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull.

La novedad del Gran Premio de Australia 2026

Por primera vez en la historia del deporte, una curva de un circuito de la Fórmula 1 llevará el nombre de una mujer. Con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la curva 6 del circuito de Albert Park en Melbourne llevará el nombre de Laura Mueller (ingeniera de carrera de Esteban Ocon en Haas) y Hannah Schmitz (jefa de estrategia de carrera en Red Bull). El Gran Premio de Australia les dará el honor de ser parte de la historia de la competencia.

El homenaje se enmarca en la iniciativa "In Her Corner", una colaboración entre Engineers Australia y la Australian Grand Prix Corporation que tiene por objetivo inspirar a la próxima generación de ingenieros.

colapinto 2026 Colapinto tiene esperanzas de sumar puntos este 2026 con el A526 de Alpine.

El inusual horario en el que correrá Franco Colapinto el Gran Premio de Australia y dónde verlo

El horario de la primera carrera de 2026 obligará a los fanáticos de Franco Colapinto a mantenerse en vilo durante la madrugada dada la diferencia horaria entre un país y el otro (14 horas).

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22.30 (Argentina)

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2 a.m

Práctica Libre 3: 22.30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2 a.m

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1 a.m

Toda la programación del gran premio de Australia puede verse a través de Disney+ Premium y Fox Sports.