Cómo hacer un fertilizante orgánico que fortalecerá tus plantas

Te enseñamos a realizar en casa un fertilizante orgánico que le brindará nutrientes y beneficios a tus plantas

Paula Alonso
¿Qué beneficios le brindan a las plantas los fertilizantes?

El cuidado de las plantas del jardín debe realizarse todos los días y en muchas ocasiones se aconseja aplicar fertilizantes que ayuden a su crecimiento y bienestar.

Es por ello que en la siguiente nota te enseñaremos a hacer un fertilizante orgánico que le brindará a tus plantas todos los nutrientes que necesitan.

¿Cómo hacer un fertilizante orgánico para las plantas?

Ingredientes

  • 1/2 taza de restos de café
  • 1/2 taza de cáscaras de huevo
  • 1/2 taza de cáscaras de banana
  • 1 litro de agua
El cuidado de las plantas debe realizarse todos los días.

Paso a paso

Coloca todos los ingredientes en una licuadora y licúa bien todo hasta que la mezcla quede homogénea. Diluye el resultado obtenido en 3 partes de agua. Riega las plantas una vez al mes con este fertilizante orgánico.

Sin fertilizante, una planta puede sobrevivir, pero con él, realmente prospera y crece. Los beneficios visibles incluyen:

  • Mayor vigor: los tallos se vuelven más gruesos y capaces de soportar el peso de los frutos.
  • Recuperación rápida: ayuda a las plantas a sanar después de una poda o del ataque de una plaga.
  • Coloración intensa: evita la clorosis (hojas amarillas) causada por la falta de nutrientes en el suelo.

Por otro lado, un fertilizante ayuda a mejorar la acumulación de azúcares y almidores en la planta, lo cual deriva en frutos más grandes y sabrosos. En plantas ornamentales, el fertilizante o abono asegura que las flores duren más tiempo y salgan en mayor cantidad.

El fertilizante ayuda al crecimiento de las plantas.

También debemos mencionar que el fertilizante:

  • Repone nutrientes: en macetas, el agua de riego suele lavar los minerales; el fertilizante los devuelve.
  • Equilibra el pH: algunos tipos de fertilizantes ayudan a que el suelo sea más apto para especies específicas (como las plantas acidófilas).

