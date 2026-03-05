Cómo hacer un fertilizante orgánico que fortalecerá tus plantas

El cuidado de las plantas del jardín debe realizarse todos los días y en muchas ocasiones se aconseja aplicar fertilizantes que ayuden a su crecimiento y bienestar.
Es por ello que en la siguiente nota te enseñaremos a hacer un fertilizante orgánico que le brindará a tus plantas todos los nutrientes que necesitan.
¿Cómo hacer un fertilizante orgánico para las plantas?
Ingredientes
- 1/2 taza de restos de café
- 1/2 taza de cáscaras de huevo
- 1/2 taza de cáscaras de banana
- 1 litro de agua
Paso a paso
Coloca todos los ingredientes en una licuadora y licúa bien todo hasta que la mezcla quede homogénea. Diluye el resultado obtenido en 3 partes de agua. Riega las plantas una vez al mes con este fertilizante orgánico.
¿Qué beneficios le brindan a las plantas los fertilizantes?
Sin fertilizante, una planta puede sobrevivir, pero con él, realmente prospera y crece. Los beneficios visibles incluyen:
- Mayor vigor: los tallos se vuelven más gruesos y capaces de soportar el peso de los frutos.
- Recuperación rápida: ayuda a las plantas a sanar después de una poda o del ataque de una plaga.
- Coloración intensa: evita la clorosis (hojas amarillas) causada por la falta de nutrientes en el suelo.
Por otro lado, un fertilizante ayuda a mejorar la acumulación de azúcares y almidores en la planta, lo cual deriva en frutos más grandes y sabrosos. En plantas ornamentales, el fertilizante o abono asegura que las flores duren más tiempo y salgan en mayor cantidad.
También debemos mencionar que el fertilizante:
- Repone nutrientes: en macetas, el agua de riego suele lavar los minerales; el fertilizante los devuelve.
- Equilibra el pH: algunos tipos de fertilizantes ayudan a que el suelo sea más apto para especies específicas (como las plantas acidófilas).