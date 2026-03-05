Cómo hacer un fertilizante orgánico que fortalecerá tus plantas

1/2 taza de restos de café

1/2 taza de cáscaras de huevo

1/2 taza de cáscaras de banana

1 litro de agua

Plantas El cuidado de las plantas debe realizarse todos los días.

Paso a paso

Coloca todos los ingredientes en una licuadora y licúa bien todo hasta que la mezcla quede homogénea. Diluye el resultado obtenido en 3 partes de agua. Riega las plantas una vez al mes con este fertilizante orgánico.

¿Qué beneficios le brindan a las plantas los fertilizantes?

Sin fertilizante, una planta puede sobrevivir, pero con él, realmente prospera y crece. Los beneficios visibles incluyen:

Mayor vigor: los tallos se vuelven más gruesos y capaces de soportar el peso de los frutos.

Recuperación rápida: ayuda a las plantas a sanar después de una poda o del ataque de una plaga.

Coloración intensa: evita la clorosis (hojas amarillas) causada por la falta de nutrientes en el suelo.

Por otro lado, un fertilizante ayuda a mejorar la acumulación de azúcares y almidores en la planta, lo cual deriva en frutos más grandes y sabrosos. En plantas ornamentales, el fertilizante o abono asegura que las flores duren más tiempo y salgan en mayor cantidad.

Fertilizante (2) El fertilizante ayuda al crecimiento de las plantas.

También debemos mencionar que el fertilizante: