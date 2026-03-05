Ni cactus ni aloe vera: la planta suculenta que es conocida por su espectacular floración

planta Agave americana El Agave americana se puede cultivar en maceta o directo en el sustrato, siendo una excelente opción para patios o terrazas.

Pero el detalle más curioso y dramático es que la planta florece una sola vez en su vida, generalmente entre los 10 y 30 años. Lanza un tallo floral que puede superar los ocho metros de altura, un último gesto antes de morir y dejar pequeños hijos en la base. La floración es un acto espectacular en sí, porque marca el final del ciclo de vida de la planta.

Cuidados de la planta Agave americana

Esta especie no requiere demasiada atención según explican los expertos de Gardenia. El sol es su mejor amigo, así que necesita exposición directa. Cuanto más luz reciba, más firme y vibrante será su color. Lo ideal es un sitio del jardín donde reciba al menos seis horas de luz solar directa al día.

La mejor época para cultivar esta planta es en primavera o principios de otoño. Esto permite que el agave se establezca antes de las temperaturas más extremas del invierno o verano.

Un detalle para tener en cuenta es que el exceso de agua es su único enemigo. Durante el verano, un riego moderado cada quince días es suficiente, mientras que en invierno, puedes olvidarte de la manguera.

agave americano planta Esta planta alcanza una altura de hasta dos metros.

Esta planta prefiere un suelo bien drenado con nutrientes. Si el suelo del jardín es pesado o arcilloso, añada arena o grava para mejorar el drenaje. Por último, recuerda que crece mucho, así que es crucial ubicarlo lejos de senderos estrechos para evitar roces con sus espinas.