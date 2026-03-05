La institución dirigida por Claudio Tapia, clubes, jugadores y árbitros se mostraron en unidad ante lo que consideran una avanzada judicial injustificada y un embate directo contra sus instituciones. La medida busca defender la autonomía de la Asociación del Fútbol Argentino.

El frente que apoya la decisión es amplio ya que la AFA contó con el respaldo de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA).

Comité Ejecutivo de la AFA

Paro de la AFA: la decisión sobre los partidos amistosos

Como no habrá actividad oficial, varios equipos del fútbol profesional habían acordado disputar partidos amistosos; sin embargo, tampoco podrán llevarse a cabo. Así lo informó el periodista Pablo Lamédica en su cuenta de X (ex Twitter).

El periodista de TyC Sports comunicó que la AFA avisó por WhatsApp que la medida también abarca ese tipo de encuentros: "El paro del 5 al 8 es para partidos de carácter oficial o amistosos".

De esta manera, los clubes que habían pactado compromisos deberán cancelar lo que tenían programado.