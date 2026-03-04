Ratificado el paro de la Primera Nacional: los próximos rivales de Godoy Cruz y del Deportivo Maipú

Zona A

San Telmo vs. Racing (Córdoba).

Acassuso vs. San Miguel.

Chaco For Ever vs. Colón.

Ferro Carril Oeste vs. Dep. Morón.

Ctral. Norte (S) vs. Godoy Cruz Antonio Tomba .

. Deportivo Madryn vs. Los Andes.

Defensores de Belgrano vs. All Boys.

Cdad. de Bolívar vs. Estudiantes (BA).

Almirante Brown vs. Mitre (Santiago del Estero).

tomba 17 Godoy Cruz no puede ganar en la Primera Nacional. Foto: Cristian Lozano/UNO

Zona B

Güemes (Santiago del Estero) vs. Gimnasia y Esgrima (Jujuy).

Chacarita Jrs. vs. Tristán Suárez.

San Martín de San Juan vs. Agropecuario Argentino.

Nueva Chicago vs. Atlético de Rafaela.

Temperley vs. San Martín (Tucumán).

Deportivo Maipú vs. Gimnasia y Tiro (Salta).

Almagro vs. Atlanta.

Patronato (Paraná) vs. F.C. Midland.

Colegiales vs. Quilmes.

futbol-primera nacional-san martin tucuma-deportivo maipu-festejo (1) El Cruzado empató como visitante contra San Martín de Tucumán por la tercera fecha de la Primera Nacional.

Los próximos rivales de Godoy Cruz y del Deportivo Maipú en la Primera Nacional

La AFA decidió que la fecha 4 de la Primera Nacional sea reprogramada para el fin de semana del 20 de junio de 2026, una vez finalizada la primera rueda del torneo. Es así que el próximo partido de la categoría y de los equipos mendocinos será el correspondiente a la fecha 5.

De esta manera, Godoy Cruz recibirá a Ferro el sábado 14 de marzo en el Estadio Feliciano Gambarte, a partir de las 18. Será la cuarta presentación en el año del Expreso, donde ha sumado tres empates por la Primera Nacional y una derrota por Copa Argentina (cayó contra Deportivo Morón en 32avos de final); en total ha marcado tan solo dos goles, recibiendo tres.

El Bodeguero se encuentra en la posición 12 de la Zona A con 3 puntos, grupo que es liderado por Acassuso con 9 puntos. El parate le servirá a Mariano Toedtli para trabajar con un plantel que en su última presentación se vio silbado por la hinchada.

tomba 18 Mariano Toedtli no le encuentra la vuelta al Tomba en la Primera Nacional.

Por su lado, el Deportivo Maipú visitará en el Estadio Don León Kolbovski a Atlanta, el lunes 16 de marzo a partir de las 21. También será el cuarto partido del Cruzado en la temporada 2026, donde tiene un triunfo, un empate y una derrota por la Primera Nacional y cayó contra el Deportivo Riestra en su debut por Copa Argentina; en total ha convertido en cinco ocasiones, pero le han metido seis goles.

El Botellero está en la octava posición de la Zona B con 4 puntos, grupo que es liderado por Gimnasio y Tiro (Salta), con 9 puntos.