La fruta que es súper rica en fibra y que los expertos recomiendan comer dos al día

Los nutricionistas recomienda consumir al menos dos kiwis por día para combatir el estreñimiento y la digestión lenta. Esta fruta contiene una enzima llamada actinidina, la cual favorece la digestión de las proteínas y puede ayudar a acelerar el vaciado gástrico.

El kiwi también aporta vitamina C, polifenoles y otros compuestos vegetales que contribuyen a la salud intestinal en general. Incluso algunos estudios afirman que consumir kiwi antes de irse a dormir, mejoran el sueño.

Cuando comenzamos a consumir alimentos con fibra, podemos mejorar el equilibrio del azúcar en sangre y empezamos a tener menores niveles de inflamación. Beneficios de comer dos kiwis por la noche:

Regulan la digestión gracias a la actinidina

Favorecen la correcta absorción de nutrientes

Son ricos en fibra, por lo que tienen un excelente poder saciante

Mejoran la calidad y cantidad del sueño

Bajan el cortisol, reduciendo así el estrés

Si quieres aumentar los beneficios de consumir kiwi, te aconsejamos hacerlo con su cáscara. En caso de tener estómago sensible, puedes triturar todo (con la cáscara incluída) y conseguir un puré. La fibra también la podemos encontrar en otras frutas, verdudas, legumbres, frutos secos, semillas y cereales.

Kiwi La cáscara del kiwi concentra mucha más fibra que su interior. Canva

¿Cómo saber que NO estamos consumiendo suficiente fibra?

El estreñimiento, las digestiones lentas, los bajones de energía, los brotes cutáneos, la hinchazón después de comer y el mal humor son algunos de los síntomas de que no comes suficiente fibra.