Clima hostil en Godoy Cruz y la continuidad de Mariano Toedtli quedó bajo serias dudas

tomba 16 Foto: Cristian Lozano/UNO

Este domingo el Expreso igualó frente a Deportivo Madryn sin goles y en el renovado Feliciano Gambarte llegó a 11 partidos con un saldo de 8 empates y 3 derrotas.

Embed - Incidentes en Godoy Cruz con el enojo de los hinchas

El Tomba no pudo ganar en lo que va del año y tampoco pudo hacerlo desde que regresó oficialmente a su estadio el 19 de julio del 2025. Aquel día igualó sin goles ante Sarmiento de Junín.

Embed - Los hinchas de Godoy Cruz piden "que se vayan todos"

La última vez que Godoy Cruz ganó en el Feliciano Gambarte, fue el 7 de agosto de 2021, en la pandemia y ante River (2-1) en el ciclo anterior de Marcelo Gallardo.

Embed - Despedida caliente de los hinchas del Tomba

La última victoria de Godoy Cruz como local fue en el Malvinas Argentinas

La última victoria del Tomba de local fue en el Malvinas Argentinas ante Atlético Tucumán (1-0) el 28 de abril del año pasado, el gol lo marcó Agustín Auzmendi y el equipo era dirigido por Esteban Solari.

tomba 19 Foto: Cristian Lozano/UNO

Además, Godoy Cruz no gana oficialmente desde el 1 de septiembre del año pasado cuando venció 3-1 a Platense en condición de visitante y el equipo era dirigido por Walter Ribonetto.

Los 11 partidos que Godoy Cruz no pudo ganar en el Gambarte