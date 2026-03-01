Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

Clima hostil en Godoy Cruz y la continuidad de Mariano Toedtli quedó bajo serias dudas

Godoy Cruz jugó su segundo partido en el Feliciano Gambarte por el torneo de la Primera Nacional, no pudo quebrar la mala racha y la continuidad de Mariano Toedtli quedó muy cuestionada.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Los hinchas insultaron al equipo, el DT y la comisión.

Foto: Cristian Lozano/UNO

Godoy Cruz jugó su segundo partido en el Feliciano Gambarte por el torneo de la Primera Nacional, no pudo quebrar la mala racha y la continuidad de Mariano Toedtli, quien se fue sin hablar, quedó muy cuestionada.

Al término del partido los hinchas no solo manifestaron su enojo sino que hubo algunos que invadieron el campo de juego y la policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos.

tomba 18
Mariano Toedtli se fue silbado y no habló tras el empate de Godoy Cruz.

El DT solo lleva 4 partidos oficiales, pero el equipo no gana, el ambiente no es el mejor y por la suspensión de la fecha de la semana que viene quizás sea un buen momento para que los dirigentes tomen decisiones.

tomba 16

Este domingo el Expreso igualó frente a Deportivo Madryn sin goles y en el renovado Feliciano Gambarte llegó a 11 partidos con un saldo de 8 empates y 3 derrotas.

Embed - Incidentes en Godoy Cruz con el enojo de los hinchas

El Tomba no pudo ganar en lo que va del año y tampoco pudo hacerlo desde que regresó oficialmente a su estadio el 19 de julio del 2025. Aquel día igualó sin goles ante Sarmiento de Junín.

Embed - Los hinchas de Godoy Cruz piden "que se vayan todos"

La última vez que Godoy Cruz ganó en el Feliciano Gambarte, fue el 7 de agosto de 2021, en la pandemia y ante River (2-1) en el ciclo anterior de Marcelo Gallardo.

Embed - Despedida caliente de los hinchas del Tomba

La última victoria de Godoy Cruz como local fue en el Malvinas Argentinas

La última victoria del Tomba de local fue en el Malvinas Argentinas ante Atlético Tucumán (1-0) el 28 de abril del año pasado, el gol lo marcó Agustín Auzmendi y el equipo era dirigido por Esteban Solari.

tomba 19

Además, Godoy Cruz no gana oficialmente desde el 1 de septiembre del año pasado cuando venció 3-1 a Platense en condición de visitante y el equipo era dirigido por Walter Ribonetto.

Los 11 partidos que Godoy Cruz no pudo ganar en el Gambarte

  • 1. 0-0 vs. Sarmiento de Junín
  • 2. 1-2 vs. Gimnasia y Esgrima La Plata
  • 3. 0-1 vs. Atlético Mineiro (Copa Sudamericana)
  • 4. 0-2 vs. Vélez Sarsfield
  • 5. 0-0 vs. Barracas Central
  • 6. 1-1 vs. Instituto de Córdoba
  • 7. 1-1 vs. Independiente de Avellaneda
  • 8. 0-0 vs. San Martín de San Juan
  • 9. 1-1 vs. Deportivo Riestra
  • 10. 1-1 vs Ciudad de Bolívar
  • 11. 0-0 vs Deportivo Madryn

