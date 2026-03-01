Clima hostil en Godoy Cruz y la continuidad de Mariano Toedtli quedó bajo serias dudas

Godoy Cruz jugó su segundo partido en el Feliciano Gambarte por el torneo de la Primera Nacional, no pudo quebrar la mala racha y la continuidad de Mariano Toedtli, quien se fue sin hablar, quedó muy cuestionada.
Godoy Cruz jugó su segundo partido en el Feliciano Gambarte por el torneo de la Primera Nacional, no pudo quebrar la mala racha y la continuidad de Mariano Toedtli quedó muy cuestionada.
Godoy Cruz jugó su segundo partido en el Feliciano Gambarte por el torneo de la Primera Nacional, no pudo quebrar la mala racha y la continuidad de Mariano Toedtli, quien se fue sin hablar, quedó muy cuestionada.
Al término del partido los hinchas no solo manifestaron su enojo sino que hubo algunos que invadieron el campo de juego y la policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos.
El DT solo lleva 4 partidos oficiales, pero el equipo no gana, el ambiente no es el mejor y por la suspensión de la fecha de la semana que viene quizás sea un buen momento para que los dirigentes tomen decisiones.
Este domingo el Expreso igualó frente a Deportivo Madryn sin goles y en el renovado Feliciano Gambarte llegó a 11 partidos con un saldo de 8 empates y 3 derrotas.
El Tomba no pudo ganar en lo que va del año y tampoco pudo hacerlo desde que regresó oficialmente a su estadio el 19 de julio del 2025. Aquel día igualó sin goles ante Sarmiento de Junín.
La última vez que Godoy Cruz ganó en el Feliciano Gambarte, fue el 7 de agosto de 2021, en la pandemia y ante River (2-1) en el ciclo anterior de Marcelo Gallardo.
La última victoria del Tomba de local fue en el Malvinas Argentinas ante Atlético Tucumán (1-0) el 28 de abril del año pasado, el gol lo marcó Agustín Auzmendi y el equipo era dirigido por Esteban Solari.
Además, Godoy Cruz no gana oficialmente desde el 1 de septiembre del año pasado cuando venció 3-1 a Platense en condición de visitante y el equipo era dirigido por Walter Ribonetto.