Las nonas, Ramona y Petrona es un restaurante ubicado en Villa Crespo, Buenos Aires. Pertenece a Débora y Diego, una pareja de tucumanos que tomó la iniciativa de contratar jubilados para darles la oportunidad de mejorar sus ingresos para afrontar los gastos cotidianos.
El restaurante que se volvió viral por contratar jubilados para ayudarlos a llegar a fin de mes
Este restaurante solo contrata a jubilados mayores de 60 años para brindarles una oportunidad de mejorar sus ingresos
Ante una situación económica difícil, la pareja comenzó apostando a la venta de empanadas y pastas caseras, elaboradas con recetas heredadas de sus abuelas. Poco a poco, el restaurante comenzó a crecer, y hoy ha ganado popularidad, de hecho tiene más de 59 mil seguidores en Instagram.
La idea del restaurante
En un primer momento, contrataban empleados de todas las edades. Sin embargo, Débora relató que los chicos no tomaban con responsabilidad el trabajo. "Faltaban esas ganas de decir entro a un trabajo y hago permanencia, hago que la empresa crezca. Faltaban responsabilidad y respeto, que hoy en día escasean bastante. Nosotros no lográbamos encontrar eso para formar nuestro equipo", sentenció en radio 750.
Mónica, era la empleada que llevaba mayor permanencia en el restaurante. Con 53 años viaja todos los días desde Catán hasta Capital, un trayecto de alrededor de dos horas. Todos los días está lista para trabajar a las 6.45 A.M.
Esto hizo que la pareja dueña del restaurante reflexione para empezar a trabajar con adultos mayores. No solo por su responsabilidad y dedicación, sino porque también sería una oportunidad para mejorar sus ingresos, además de contribuir a que se sientan valorados.
Lo que inicio como un proyecto familiar con el tiempo se convirtió en una plataforma de inclusión para personas mayores. Contratar exclusivamente a jubilados no solo resultó en un éxito comercial, sino que también destacó las cualidades y el compromiso de este grupo etario.
Cabe destacar que quienes perciben la jubilación mínima cobran $463.174,10, al menos en mayo 2026. El ideal sería que estas personas no se vieran obligadas a seguir trabajando para poder llegar a fin de mes. Sin embargo, en el contexto económico actual, numerosos jubilados deben salir a buscar un empleo para complementar sus ingresos.