El restaurante que se volvió viral por contratar jubilados para ayudarlos a llegar a fin de mes

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Las Nonas Ramona - Petrona (@lasnonasramonapetrona)

Mónica, era la empleada que llevaba mayor permanencia en el restaurante. Con 53 años viaja todos los días desde Catán hasta Capital, un trayecto de alrededor de dos horas. Todos los días está lista para trabajar a las 6.45 A.M.

restaurante Las nonas El restaurante queda en Tres arroyos 399, Villa Crespo, Buenos Aires. Imagen: Instagram.

Esto hizo que la pareja dueña del restaurante reflexione para empezar a trabajar con adultos mayores. No solo por su responsabilidad y dedicación, sino porque también sería una oportunidad para mejorar sus ingresos, además de contribuir a que se sientan valorados.

Lo que inicio como un proyecto familiar con el tiempo se convirtió en una plataforma de inclusión para personas mayores. Contratar exclusivamente a jubilados no solo resultó en un éxito comercial, sino que también destacó las cualidades y el compromiso de este grupo etario.

las nonas resto Las Nonas, Ramona y Petrona tiene un gran equipo de trabajo. Imagen: El Trece.

Cabe destacar que quienes perciben la jubilación mínima cobran $463.174,10, al menos en mayo 2026. El ideal sería que estas personas no se vieran obligadas a seguir trabajando para poder llegar a fin de mes. Sin embargo, en el contexto económico actual, numerosos jubilados deben salir a buscar un empleo para complementar sus ingresos.