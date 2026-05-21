Para saber: cada cuanto tiempo hay que revisar la instalación de gas de la casa

Si de repente estás cocinando o prendiendo la estufa y no recuerdas cuando fue la última vez que se revisó, es necesario que tengas en cuenta algunas señales que indican una revisación urgente.

Si hay olor a gas persistente, aunque sea leve, si la llama sale de color amarillo en la cocina, calefón o estufa hay que revisar la instalación, ya que la llama debe ser de color azul. Así mismo si el gas hace ruido o burbujeo en las conexiones, los aparatos tardan en encender o se apagan solos, las mangueras están secas, agrietadas o vencidas, es porque claramente hay que revisar la instalación.

La realidad es que cuando se trata del gas, no hay que revisarlo por encima, ni olvidarse de hacerlo ni mucho menos arreglarlo de forma casera o con alguien no profesional. En estos casos hay que tener mucho cuidado porque en su buen funcionamiento está nuestra vida en juego.

hombre revisando la instalaciond e gas El simple hábito de revisar la instalación de gas puede marcar la diferencia entre un incidente y un hogar seguro. Fuente Canva

En este sentido, es crucial saber cada cuanto tiempo se revisa una instalación de gas:

Cada 2 años hay que pedir una revisión completa de toda la instalación de gas .

. Cada 5 años hay que reemplazar las mangueras flexibles, incluso si parecen estar en buen estado.

Constantemente hay que verificar que no haya olor a gas y revisar que la conexión esté firme y sin fugas.

Ante cualquier sospecha de olor a gas o un leve silbido, hay que cerrar la llave de paso, ventilar el lugar y llamar a un técnico autorizado.