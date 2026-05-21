Para saber: cada cuanto tiempo hay que revisar la instalación de gas de la casa

Toda casa tiene su instalación de gas y es uno de los elementos más críticos de cualquier vivienda. Su uso cotidiano, sobre todo en los días de frío, hace que sea necesario un funcionamiento correcto. Por eso, es muy importante conocer cuándo es obligatoria la revisión del gas.
El gas es una de las formas más prácticas y eficientes de energía que hay en las casas. Nos permite cocinar, bañarnos con agua caliente y mantener los espacios confortables. Pero, con más razón es importante no olvidar que la seguridad es clave en estos casos.
¿Cada cuanto tiempo hay que revisar la instalación de gas de la casa?
Si de repente estás cocinando o prendiendo la estufa y no recuerdas cuando fue la última vez que se revisó, es necesario que tengas en cuenta algunas señales que indican una revisación urgente.
Si hay olor a gas persistente, aunque sea leve, si la llama sale de color amarillo en la cocina, calefón o estufa hay que revisar la instalación, ya que la llama debe ser de color azul. Así mismo si el gas hace ruido o burbujeo en las conexiones, los aparatos tardan en encender o se apagan solos, las mangueras están secas, agrietadas o vencidas, es porque claramente hay que revisar la instalación.
La realidad es que cuando se trata del gas, no hay que revisarlo por encima, ni olvidarse de hacerlo ni mucho menos arreglarlo de forma casera o con alguien no profesional. En estos casos hay que tener mucho cuidado porque en su buen funcionamiento está nuestra vida en juego.
En este sentido, es crucial saber cada cuanto tiempo se revisa una instalación de gas:
- Cada 2 años hay que pedir una revisión completa de toda la instalación de gas.
- Cada 5 años hay que reemplazar las mangueras flexibles, incluso si parecen estar en buen estado.
- Constantemente hay que verificar que no haya olor a gas y revisar que la conexión esté firme y sin fugas.
Ante cualquier sospecha de olor a gas o un leve silbido, hay que cerrar la llave de paso, ventilar el lugar y llamar a un técnico autorizado.