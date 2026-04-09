En abril las facturas de gas sin subsidio son hasta 25% más elevadas que las que lo tienen

Mendoza – 26/09/2014 – Factura de Gas – ECOGAS Foto: Marcelo Aguilar Algunos más, otros menos. Así se presentan las facturas que emite Ecogas en abril por los consumos a pagar con y sin subsidios

"Es el resultado del nuevo esquema de bonificaciones ReSEF (Registro de Subsidios Energéticos Focalizados), que las eleva como consecuencia de una general del 50% más otra extraordinaria (de transición) del 18,8% en abril. A nivel general, el gas en tarifa muestra una reducción del 1,37% por la caída del tipo de cambio", señalaron desde Ecogas.

Facturas con suba de tarifas, y algo más

Por la cantidad de variables que inciden en el monto final, entender el entramado de cómo se componen las facturas de gas no es tarea fácil. Podría decirse que tan complicada como saber cuándo y cómo terminará la guerra en Medio Oriente.

Para hacerlo lo más sencillo posible: la Secretaría de Energía autorizó a Distribuidora de Gas Cuyana o Ecogas a aplicar un aumento del 2,5% en el cargo fijo que es parte de la tarifa desde el 1 de abril, pero sólo es uno de los factores a sumar.

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Desde mayo del 2025 la empresa aplica una cuota mensual, de 31 en total, en concepto de atraso de la RQT (Revisión Quinquenal de Cuadros Tarifarios). Y al mismo tiempo, tanto Enargas como la Secretaría de Energía le reconocen una actualización de costos por inflación, a un ritmo variable pero del 2% promedio.

Así, la tarifa promedio de una factura de la categoría R2-2 (consumos de entre 1.000 y 1.200 m3 anuales) sin subsidio llega a $67.228, importe equivalente a un aumento del 0,43%. Pero en el caso de facturas que aún gozan del subsidio promedian $53.432, esto es, un 14,85% menos de acuerdo a la compañía.

Más de 25 mil usuarios sin subsidio

Cuando en enero dejó de existir el RASE, que segmentaba a los usuarios en 3 niveles por ingresos, patrimonio y consumo (N1, N2 y N3), el Gobierno dispuso una bonificación "de transición" para amortiguar la incidencia del recorte gradual de los subsidios equivalente al 18%.

Antes de ese cambio, de los casi 422.000 usuarios del servicio de gas natural en Mendoza unos 155.800 estaban afuera del esquema de asistencia y pagaban tarifas plenas. A partir de enero pasaron a ser 180.247 quienes quedaron excluidos, o sea, 25.465 usuarios más.

La estadística de la secretaría de Energía respecto del estado de situación en Mendoza mostró que la mayor parte de quienes perdieron el beneficio eran ex clientes del nivel N-3. Es decir, quienes acreditaban ingresos medios (no superiores a los 3 salarios mínimos), y en menor medida, los de ingresos altos y mayor patrimonio (más de 2 vehículos de menos de 5 años de antigüedad y 2 o más propiedades).

Lo cierto es que, según admitieron desde Cuyana, los hogares no subsidiados crecen mes a mes, aunque la tasa de incremento no se dio a conocer.