El gobierno autorizó una suba de la tarifa de gas en abril y Mendoza mantiene beneficios de Zona Fría

Para la subzona Mendoza, el precio fue fijado en $209,55 por metro cúbico, base sobre la cual se aplican las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Las resoluciones 371 y 372/2026 establecieron que los nuevos cuadros tarifarios —que incluyen el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y las actualizaciones de la Revisión Quinquenal de Tarifas— entraron en vigencia el 1° de abril.

En cuanto a la composición de la tarifa, entre el 25% y el 27% del total corresponde a la distribuidora por la operación del servicio, mientras que el resto se explica por el costo del gas, el transporte y la carga impositiva.

tarifa de gas.jpg Si los mendocinos esperábamos que este invierno íbamos pagar menos en la factura de gas, por los subsidios energéticos, esto no sucederá, y habrá que esperar que se discuta después de las elecciones, a fin de año.

Mendoza dentro del paragua de la Zona Fría

Uno de los puntos clave para la provincia fue la continuidad del régimen de Zona Fría. Durante el debate del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional intentó limitar el beneficio únicamente al departamento de Malargüe, lo que hubiera dejado sin descuentos a la mayor parte de los usuarios mendocinos. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada en el Congreso y se mantuvieron las bonificaciones del 30% al 50% para todo el territorio provincial.

Por otra parte, se modificó el calendario estacional de tarifas. El período invernal, de mayor consumo, se extenderá del 1 de mayo al 30 de septiembre, mientras que el ciclo estival irá del 1 de octubre al 30 de abril, en línea con el comportamiento de la demanda.

En este marco, los nuevos cuadros tarifarios reflejan incrementos moderados. Por ejemplo, para un usuario residencial de categoría R1, el cargo fijo mensual pasó de $6.283,32 en febrero a $6.442,81 desde abril, lo que representa una suba cercana al 2,5%.