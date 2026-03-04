Boca goleó como visitante a Lanús en su mejor partido del Torneo Apertura

Boca Lanus

El pasillo de los jugadores de Boca para el campeón fue lo más saliente en la previa del encuentro.

¡PASILLO PARA EL RE-CAMPEÓN! Boca y un homenaje para Lanús, que viene de conquistar la Recopa #Sudamericana 2026 tras vencer a Flamengo en el Maracaná.





El entusiasmo de los locales quedó rápidamente neutralizado a los 14' cuando Ascacíbar marcó un verdadero golazo, el primero suyo en Boca.

¡¡AH NO, RUSITO, ESTÁS LOCO!! GOLAZO TOTAL DE ASCACIBAR PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE LANÚS. Ayudó el desvío en Canale...





El dueño de casa extrañó al mendocino Marcelino Moreno y al goleador Rodrigo Castillo, mientras que Boca se mostró sólido y bien parado con el 4-4-2 que dispuso Úbeda.

Esa superioridad se reflejó además en el marcador ya que a los 30' apareció el juvenil Aranda para generar desequilibrio y que un rebote le quede a Merentiel para marcar el 2 a 0.

¡¡LA BESTIAAAAA!! Miguel Merentiel apareció luego del rebote de Losada y, de cabeza, marcó el 2-0 de Boca ante Lanús.





Con Paredes como eje, Boca controló la pelota y el juego para jugar uno de sus mejores partidos de los últimos tiempos ante un rival que sintió las ausencias y no tuvo el rendimiento de otras ocasiones.

La superioridad xeneize se mantuvo y a los 19' Paredes habilitó a Merentiel para que marque el 3 a 0.

GOLEADA XENEIZE: tras un GRAN pase entre líneas de Leandro Paredes, Miguel Merentiel se la picó a Losada y firmó el 3-0 de Boca vs. Lanús en La Fortaleza.





El cierre fue a puro festejo y dominio de Boca que jugó su mejor partido del año, rompió la mala racha como visitante y obtuvo algo de tranquilidad para este parate del fútbol tras cumplirse la primera mitad de la fase regular.