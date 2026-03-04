Boca goleó como visitante a Lanús en su mejor partido del Torneo Apertura

Boca Juniors goleó 3 a 0 a Lanús en un partido válido por la fecha 7 del Torneo Apertura que tuvo hinchas de ambos equipos en las tribunas.
Boca Juniors goleó 3 a 0 a Lanús en un partido válido por la fecha 7 del Torneo Apertura que tuvo hinchas de ambos equipos en las tribunas.
El Xeneize mostró su mejor versión ante el flamante campeón de la Recopa Sudamericana y sumó 3 puntos valiosos en el Torneo Apertura con goles de Santiago Ascacíbar a los 14', Miguel Merentiel a los 30' y el propio delantero uruguayo en la segunda parte.
El pasillo de los jugadores de Boca para el campeón fue lo más saliente en la previa del encuentro.
El entusiasmo de los locales quedó rápidamente neutralizado a los 14' cuando Ascacíbar marcó un verdadero golazo, el primero suyo en Boca.
El dueño de casa extrañó al mendocino Marcelino Moreno y al goleador Rodrigo Castillo, mientras que Boca se mostró sólido y bien parado con el 4-4-2 que dispuso Úbeda.
Esa superioridad se reflejó además en el marcador ya que a los 30' apareció el juvenil Aranda para generar desequilibrio y que un rebote le quede a Merentiel para marcar el 2 a 0.
Con Paredes como eje, Boca controló la pelota y el juego para jugar uno de sus mejores partidos de los últimos tiempos ante un rival que sintió las ausencias y no tuvo el rendimiento de otras ocasiones.
La superioridad xeneize se mantuvo y a los 19' Paredes habilitó a Merentiel para que marque el 3 a 0.
El cierre fue a puro festejo y dominio de Boca que jugó su mejor partido del año, rompió la mala racha como visitante y obtuvo algo de tranquilidad para este parate del fútbol tras cumplirse la primera mitad de la fase regular.