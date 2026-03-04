Sin Lucho González, pero con Marcelo Barovero: cómo está conformado el cuerpo técnico de Coudet en River

No obstante, había muchas dudas respecto de quiénes acompañarían al flamante entrenador y uno de los nombres que sonó con fuerza era el de Lucho González, ex jugador del Millonario. Fue el propio DT quien se encargó de echar por tierra esas expectativas; pero si confirmó la presencia de Marcelo Barovero.

Lucho González - Chacho Coudet Coudet confirmó que Lucho González no estará en su cuerpo técnico, por ahora.

Actualmente Lucho González es parte del cuerpo técnico del Porto, equipo que lidera la Primeira Liga (con 65 puntos mientras que Sporting CP tiene 61) y que está en octavos de final en la Europa League (enfrenará al VfB Stuttgart alemán).