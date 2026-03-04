Inicio Ovación Fútbol Eduardo Coudet
Equipo confirmado

Sin Lucho González, pero con Marcelo Barovero: cómo está conformado el cuerpo técnico de Coudet en River

Comenzó una nueva era con Chacho Coudet como entrenador del Millonario, pero no viene solo: conocé quiénes lo acompañan

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Chacho Coudet definió su cuerpo técnico.

Eduardo Coudet ya estampó su firma en el contrato que lo liga con River Plate - al menos - hasta el 31 de diciembre de 2027 y también fue parte de la conferencia de prensa mientras que a partir de las 17 tendrá su primer encuentro con el plantel para llevar adelante el entrenamiento formal de fútbol.

No obstante, había muchas dudas respecto de quiénes acompañarían al flamante entrenador y uno de los nombres que sonó con fuerza era el de Lucho González, ex jugador del Millonario. Fue el propio DT quien se encargó de echar por tierra esas expectativas; pero si confirmó la presencia de Marcelo Barovero.

Lucho González - Chacho Coudet
Coudet confirm&oacute; que Lucho Gonz&aacute;lez no estar&aacute; en su cuerpo t&eacute;cnico, por ahora.

Cacho Coudet no contará con Lucho González, por ahora

Actualmente Lucho González es parte del cuerpo técnico del Porto, equipo que lidera la Primeira Liga (con 65 puntos mientras que Sporting CP tiene 61) y que está en octavos de final en la Europa League (enfrenará al VfB Stuttgart alemán).

Como el conjunto portugués se encuentra en plena competencia desde la dirigencia no tienen ningún interés en dejar ir al ex mediocampista que supo brillar en River. No al menos antes de que finalice la temporada europea, por lo que el argentino de 45 años podría sumarse al cuerpo técnico del Chacho Coudet a mitad de año.

Es así que Lucho González podría llegar a River luego del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que finaliza el 19 de julio.

Chacho Coudet
Chacho Coudet espera contar con Lucho Gonz&aacute;lez a mitad de a&ntilde;o.

Cómo esta conformado el cuerpo técnico de Coudet en River

En la conferencia de prensa el entrenador se encargó de dar a conocer quiénes serán parte de su cuerpo técnico en River:

  • Damián Musto: ayudante principal.
    • Fue dirigido por Coudet en Rosario Central, en Tijuana y en Inter de Porto Alegre.
    • Será su primer experiencia en un cuerpo técnico tras retirarse del fútbol en 2025.
  • La figura de Lucho González.
    • Coudet acostumbra tener dos ayudantes de campo, por lo que esperan que pueda sumarse luego del Mundial.
    • González fue parte del cuerpo técnico del entrenador en Inter de Porto Alegre.
  • Carlos Miguel Fernández: analista de partidos.
  • Octavio Manera y Guido Cretari: preparadores físicos.
    • Acompañan al DT desde Racing.
  • Alberto Tato Montes y Marcelo Barovero: entrenador de arqueros.
    • Trapito Barovero es empleado del club, por lo que se sumó al cuerpo técnico de Coudet.

