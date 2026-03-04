Fútbol femenino de calidad: una mendocina viajará a España para afianzar su carrera gracias al programa Ídolas del Futuro

Durante ambas jornadas, las jugadoras fueron observadas por entrenadores y reclutadores de clubes profesionales y organizaciones internacionales, entre ellos representantes del Club Atlético Huracán, Fútbol Club San Luis, universidades de Estados Unidos y la escuela de formación Portero a Portero, de España. Además, estuvo presente Martín Irusta, representante de HatTTrick España, quien destacó el nivel mostrado por las futbolistas.

“Hay muy buen nivel futbolístico. Se nota el crecimiento y la proyección que tiene el fútbol femenino mendocino. Este tipo de eventos potencian y ordenan ese talento”, expresó Irusta tras finalizar las evaluaciones.

idolas futuro III El fútbol femenino continúa creciendo en Mendoza. Foto: Ídolas del Futuro.

Una mendocina viajará a España mientras otras futbolistas esperan su oportunidad

El proyecto de Ídolas del Futuro transita su segunda edición, consolidando continuidad y crecimiento. En 2025, cinco jugadoras viajaron a España para realizar un proceso de entrenamiento de alto rendimiento, preparándose con un plantel integral compuesto por director técnico, preparador físico, kinesiólogo y nutricionista, fortaleciendo no solo su rendimiento deportivo sino también su formación profesional.

Uno de los resultados más significativos de esa primera edición es el caso de Julieta Díaz, de 17 años, quien formó parte del grupo que viajó en 2025 y este 2026 vuelve a España para comenzar su carrera, consolidando así una oportunidad concreta surgida del proyecto. Su recorrido refleja el objetivo central de Ídolas del Futuro: transformar el talento local en proyección internacional real.

La selección de las jugadoras que accederán a las oportunidades internacionales de este año se encuentra actualmente en etapa de evaluación. Los resultados serán comunicados oficialmente a través de los canales formales del proyecto.

idolas futuro II Foto: Ídolas del Futuro.

Ídolas del Futuro: una impulso para el fútbol femenino de Mendoza

Ídolas del Futuro nació como un puente de conexiones para generar oportunidades donde antes no las había. En palabras de su creadora, Flor Barbera: "Lo que soñaste de chica todavía puede pasar. Esto no era un sueño imposible, era falta de oportunidades. Por eso nació Ídolas del Futuro, para que lo que soñaste de chica empiece a pasar ahora".

Con el lema 2026 "Estamos liderando el cambio del fútbol femenino", Ídolas del Futuro reafirmó una vez más su compromiso con el desarrollo, la visibilización y la generación de oportunidades concretas para que el talento del fútbol femenino mendocino trascienda fronteras.

idolas futuro Foto: Ídolas del Futuro.

Breve reseña de Florencia Barbera, creadora del programa

Florencia Barbera es la creadora de Ídolas del Futuro, un proyecto que impulsa y genera oportunidades para el fútbol femenino mendocino. Durante muchos años fue jugadora de hockey, deporte en el que pudo vivir de cerca lo que significa contar con competencias internacionales y la posibilidad de ir más allá. Sin embargo, cuando se involucró en el fútbol femenino, notó que ese mismo escenario de oportunidades no existía con la misma fuerza.

Convencida de que el talento en Mendoza está, pero que muchas veces faltan conexiones, decidió crear Ídolas del Futuro como un puente hacia nuevas experiencias en países donde la competencia es más alta y el desarrollo profesional ya existe. Para Florencia, animarse es parte del proceso, aunque haya miedo o dudas, siempre es mejor intentar y probar que quedarse con la pregunta de qué hubiera pasado. Ese es el espíritu que hoy guía cada edición del proyecto.