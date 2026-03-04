Quienes tienen una huerta en casa, sabrán que marzo es un mes clave para realizar distintas tareas de jardinería y así fomentar el crecimiento óptimo de plantas, lo cual después nos permitirá lograr una cosecha abundante, tanto de frutas como de verduras. En este sentido, a continuación sabrás qué hacer durante este mes, un momento vital en donde los cultivos transitarán un cambio drástico de temperatura debido a la transición verano-otoño.
Estas son las tareas de jardinería que deberás hacer en tu huerta durante marzo para lograr una cosecha abundante
Huerta: las tareas de jardinería que deberás hacer en marzo
En marzo, al disminuir el calor extremo, las hortalizas de hoja encuentran un clima óptimo para desarrollarse. No obstante, para garantizar el éxito de la posterior cosecha, es clave nutrir la tierra de los cultivos.
En las huertas de maceta, es imperativo añadir materia orgánica, como compost o humus, para reponer los nutrientes consumidos durante el verano. Esta acción no solo alimenta a las plantas, sino que actúa como un escudo contra plagas y enfermedades.
Respecto a la sanidad vegetal, el cambio de estación trae consigo nuevos desafíos. Mientras que el verano seco favorece a plagas como la arañuela, la humedad típica del inicio del otoño puede propiciar la aparición de hongos, como el oídio, que afecta frecuentemente a los cultivos de zapallo y tomate. La observación diaria es la mejor herramienta para detectar estos signos a tiempo.
Más allá del cuidado para evitar plagas, la huerta requiere otras labores de mantenimiento que definen la calidad de la cosecha futura:
- Mulching o acolchado: cubrir el suelo con hojas secas (3 a 5 cm) para proteger las raíces.
- Reproducción por esquejes: el clima es ideal para multiplicar aromáticas como romero, lavanda, tomillo y salvia.
- Organización: recolectar semillas de la temporada anterior, rotular los cultivos y realizar podas selectivas.
Por último, en cuanto a la variedad de especies, el calendario de siembra de marzo es extenso. Se pueden cultivar acelga, ajo, arvejas, brócoli, cebolla de verdeo, espinaca, habas, lechuga, puerro y zanahoria. Para quienes están dando sus primeros pasos en la agricultura urbana, podrán comenzar con vegetales nobles y de baja complejidad como el rabanito, la rúcula, la lechuga y las habas.