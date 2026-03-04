Estas son las tareas de jardinería que deberás hacer en tu huerta durante marzo para lograr una cosecha abundante

Respecto a la sanidad vegetal, el cambio de estación trae consigo nuevos desafíos. Mientras que el verano seco favorece a plagas como la arañuela, la humedad típica del inicio del otoño puede propiciar la aparición de hongos, como el oídio, que afecta frecuentemente a los cultivos de zapallo y tomate. La observación diaria es la mejor herramienta para detectar estos signos a tiempo.

Más allá del cuidado para evitar plagas, la huerta requiere otras labores de mantenimiento que definen la calidad de la cosecha futura:

Mulching o acolchado: cubrir el suelo con hojas secas (3 a 5 cm) para proteger las raíces.

Reproducción por esquejes: el clima es ideal para multiplicar aromáticas como romero, lavanda, tomillo y salvia.

Organización: recolectar semillas de la temporada anterior, rotular los cultivos y realizar podas selectivas.

Por último, en cuanto a la variedad de especies, el calendario de siembra de marzo es extenso. Se pueden cultivar acelga, ajo, arvejas, brócoli, cebolla de verdeo, espinaca, habas, lechuga, puerro y zanahoria. Para quienes están dando sus primeros pasos en la agricultura urbana, podrán comenzar con vegetales nobles y de baja complejidad como el rabanito, la rúcula, la lechuga y las habas.